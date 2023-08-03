НАБУ сообщает о завершении расследования в отношении нардепа III-IX созывов. Его имя не называется, но судя по фото, речь идет об Андрее Деркаче. Депутата подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, за 2019-2022 годы он получил по меньшей мере 567 тыс. долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

"Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - говорится в сообщении НАБУ.

Заявлено, что в июле прошлого года года во время обысков у него обнаружили и изъяли материалы, свидетельствовавшие о его длительной подрывной деятельности и связях с РФ.

Деркач покинул Украину, поэтому ему заочно объявили подозрение и избрали меру пресечения.

В январе у него отобрали мандат депутата.

Ранее Деркач публиковал записи с голосами Байдена и Порошенко, после чего попал под санкции США.