Журналист Владимир Бойко, воюющий сейчас в ВСУ, рассказал новые подробности истории с киевскими депутатами, которые формально числились бойцами территориальной обороны (ТРО), но были "откомандированы" в мэрию. По этому факту уже вручено подозрение и депутатам, и бывшему командиру части.

Бойко написал на эту тему пост в Фейсбуке.

Он сообщает, что многие известные соратники Петра Порошенко были формально зачислены на службу в ту же воинскую часть, где служит сам Бойко. По его информации, это, в частности, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, экс-генпрокурор Юрий Луценко и другие известные лица.

"Было это при предыдущем комбате, который 24-25 февраля 2022 в обмен на помещение для штаба батальона в офисе "Европейской солидарности" (военная часть не имела пункта постоянной дислокации и поэтому бывший комбат был согласен на все, даже на размещение штаба в партийном офисе) оформил приспешникам Порошенко документы о том, что они у нас, якобы, служат", - рассказал Бойко.

Он утверждает, что в том офисе батальон пробыл всего месяц, а самого комбата уволили с должности ещё осенью прошлого года.

Напомним, трое депутатов и один помощник депутата Киевсовета числились военнослужащими одной из частей ТРО, но в течение года не являлись на военную службу. Один из них при этом даже продолжал получать зарплату в части. Им вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вынужден покинуть армию из-за инвалидности. После этой новости мнения в соцсетях разделились. Часть пользователей начала хейтить Луценко и сомневаться в том, что он действительно был на фронте, а не только "пиарился". Другие же комментаторы (в основном из пула экс-президента Петра Порошенко), наоборот, поддержали Луценко.