Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему командиру части воинской части ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов-военнослужащих на службу в Киевский городской совет.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они были приписаны к воинской части теробороны, но оформили командировку в Киевсовет и в течение года не являлись на военную службу. Один из них при этом даже продолжал получать зарплату в части.

По оценке следствия, таким образом экс-командир части превысил свои служебные полномочия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), за что теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, трем депутатам и одному помощнику депутата Киевского городского совета вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Подробнее об этой истории с депутатами мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что народным депутатам и чиновникам ужесточили выезд за границу после мальдивского отдыха Аристова.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.