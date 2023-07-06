Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии "Стране" отреагировал на хейт против него после заявления о том, что покидает службу в связи с инвалидностью.

Он посоветовал хейтерам "беречь печень".

"Я пошел воевать не для них, поэтому их оценка меня интересует меньше всего. Тем, кто делает это не за деньги, могу порекомендовать беречь печень, потому что ненависть вредит им больше, чем тем, на кого они этим ядом стараются попасть. Не могу сказать, что хейт на меня никак не повлиял, несмотря на мой многолетний стаж в политике. Но я уверен, что часть этих хейтеров - заказные фабрики троллей, которые получили команду "фас" и отрабатывают ее за деньги. Отдельные живые ненавистники - даже если бы меня убили, они бы сказали, что не так, не там, не туда упал. Единственное, чего я боюсь, - перенесение хейта в ВСУ, потому что ВСУ идут к победе только потому, что там все едины, там есть братство, которому неинтересно, кто за кого голосовал, откуда родом и на каком языке общается", - говорит Луценко.

Кроме этого, Луценко косвенно дал понять, что считает виновным в кампании против него власть.

"Не моя проблема это выяснять, но мне кажется, это очевидно. Если бы Марьяны Безуглой не было бы, ее нужно было бы придумать. Она, бедная, больше всего демаскирует планы тех, кого она так самоотверженно, но бестолково защищает. Я не переоцениваю свой политический вес, но и не недооцениваю. Это политическая грязная кампания. Вы же знаете, что у нас монобольшинство. Из этого названия следует, что у нас есть моногерой. На сегодняшний день несколько тысяч человек награждены высоким отличием "Герой Украины". Скольких из них вы видите в марафоне? Есть политика моновласти, моногероя, монопобедителя", - сказал экс-генпрокурор.

Луценко также поделился своими планами на будущее.

"Немного оклемаюсь, нужно сделать онкотесты, которые я два года пропустил, и буду заниматься тем, чем занимался, только без несения службы. Раньше я служил и обеспечивал войска, а теперь буду обеспечить войска, но без несения службы", - прокомментировал Луценко.

Наконец, экс-генпрокурор рассказал, из-за чего получил инвалидность второй группы.

"В этом нет никакого секрета. В 2020 году я перенес онкологию, операцию и 12 курсов химиотерапии. В результате этого в 2022-м, если не ошибаюсь, мне установили инвалидность второй группы", — сообщил экс-генпрокурор.

Напомним, вчера Луценко заявил, что покидает ВСУ из-за инвалидности, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Как писала "Страна", в марте экс-генпрокурор Луценко заявлял о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки Залужному".