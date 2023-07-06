Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, который после полномасштабного вторжения России в Украину пошел служить в ряды ВСУ, заявил, что вынужден покинуть армию из-за инвалидности.

Новость об этом вчера разлетелась по украинскому ФБ и привела к скандалу. Мнения разделились. Часть пользователей начала хейтить Луценко, припоминая его давние заслуги, сомневаться в том, что он действительно был на фронте, а не только "пиарился". И главное - ставят под сомнение диагноз Луценко.

Среди "хейтеров" Луценко оказалась, в частности, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В комментариях с обсуждением этой новости в ответ на реплику о том, что у Луценко рак, Безуглая ответила: "Это было, как мне известно, до того, как он добровольцем пошел. То есть для чего тогда идти в ВСУ? Для нагрузки на подразделение, государство (выдали форму, денежное обеспечение и т.д.)?. Чтобы сейчас увольняться по инвалидности, инвалид войны? Со льготами? Для чего было проводить публичную деятельность, снимая себя в тыловой зоне как на нуле?".

Другие же комментаторы (в основном из пула экс-президента Петра Порошенко) наоборот поддержали Луценко. Появилось много постов о том, как он защищал страну в рядах ВСУ, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем (многие пишут, что Луценко перенес онкологию). А некоторые, как нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев, начали публично рассказывать про свою инвалидность.

"Поэтому когда я слышу травлю Юрия Луценко, который после тяжелой онкологии и со 2 группой инвалидности отслужил в ВСУ почти полтора года, прошел и южный фронт, и Бахмут, то хочу кричать - отцепитесь от человека! Имейте хоть немного совести и чести… Вы понятия не имеете, чего стоят усилия человека с инвалидностью жить нормальной жизнью! Если после всего, что он прошел, сил на службу уже нет, значит их реально нет", - заявил Арьев в поддержку Луценко.

Как писала "Страна", в марте экс-генпрокурор Луценко заявлял о попытке власти "закрыть рот героям войны и связать руки Залужному".