Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ВСУ из-за инвалидности и теперь будет заниматься волонтерством.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

"Физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", - сообщил Луценко.

Он перечислил направления, на которых служил: Киев, Николаевская область и Бахмут.

Напомним, в 2020 году стало известно, что у Луценко есть онкозаболевание. Тогда он сообщил, что перенес восьмичасовую операцию, после чего ему была назначена химиотерапия.

Ранее мы писали, что в марте Луценко, воюющий тогда в Бахмуте, получил приказ выйти из города. Случившееся он расценил как "мелкую политическую месть".

Между тем война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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