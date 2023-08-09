В среду, 9 августа, в Украине продолжается 532-й день войны с Россией.

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9 августа

10.05 Крымские паблики сообщают о взрывах в Джанкойском районе.

Незадолго до этого был перекрыт Крымский мост.

08.25 Застопорившееся украинское наступление может стать огромной политической проблемой для Зеленского в США, пишет CNN.

Это может усилить вопросы внутри США по поводу поддержки войны, которая может перейти в год "яростных" президентских выборов. И даже если Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии, "ослабление общественной поддержки войны может навредить Байдену".

По новому опросу CNN/SSRS, 55% избирателей говорят, что Конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование для поддержки Украины. Около 51% сказали, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь, а 48% говорят, что они должны сделать больше.

Поэтому со стороны американских властей существует "огромное давление" на Украину по поводу контрнаступления. И то, как оно идет сейчас, "повышает вероятность того, что война может продлиться, по крайней мере, до следующего года".

"Но хватит ли у Запада терпения дать Украине необходимое время?", - задается вопросом издание.

CNN сообщает, что Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании ВСУ, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом к концу года.

"Эта мера станет самым важным испытанием готовности большинства Республиканской партии продолжать вкладывать миллиарды долларов в войну, несмотря на глубокий скептицизм многих республиканцев. Любое предположение о том, что наступление Украины застопорилось, усугубит этот скептицизм", - пишут авторы.

Учитывая ослабление общественной поддержки войны в США, Байден накануне президентских выборов может столкнуться со сложной задачей: "объяснить продолжительную поддержку Украины еще одним кровавым летом".

08.10 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе Синьковка Харьковской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки противника в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отразили атаки российских войск в районе Новокалиново, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

07.50 После атак украинских морских беспилотников на российские корабли в Черном море для России усложнился морской экспорт зерна. Что может вызвать рост мировых цен на пшеницу.

Как пишет Reuters, уже начался рост затрат на перевозку российской пшеницы.

За последние дни выросла стоимость страхования судов, направляющихся в российские черноморские порты, через которые выводится 70% зерна из РФ.

Также риски в Черном море увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к сотрудничеству с менее надёжными судоходными операторами.

Даже до нынешних событий судовые операторы взимали на 10 000 долларов в день больше за российские грузы, чем за грузы, отправляющиеся из близлежащих портов Болгарии и Румынии.

"Ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и, если ее не решить, это может привести к росту мировых цен на пшеницу", - говорится в материале.

07.35 С вечера РФ трижды обстреливала Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

07.05 На подлете к Москве сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, второй в районе Домодедово.

Об этом сообщил мэр Москвы Собянин. По его словам, пострадавших нет.

Телеграм-каналы публикуют видео момента взрыва дрона.