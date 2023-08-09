Анализируем итоги 532-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Судя по поступающей информации, ВСУ за последние сутки снова пошли в масштабную атаку на запорожском фронте.

Об этом, в частности, заявил Генштаб ВСУ. По данным спикера Алексея Ковалева, частичный успех был достигнут в направлении на Вербовое, а также на Времьевском выступе в окрестностях Приютного и Урожайного.

Российские паблики пишут о том, что украинские военные смогли закрепиться на опорном пункте восточнее Работино (то есть, со стороны Вербового) предварительно сделав разминирование. Ранее этот участок был в серой зоне.

Как заявил назначенный РФ "губернатор" Балицкий, атака производилась ночью на 12 пикапах. Правда, по его словам, она успеха не имела.

Украинские телеграм-каналы подтверждают интенсивные бои восточнее Работино. Также были намеки на то, что Киев внимательно следит за этими событиями - Владимир Зеленский сообщил о проведении Ставки "в специальном формате", которая была посвящена контрнаступлению.

На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Вчера российские паблики сообщали о попытке ВСУ закрепиться на северных окраинах села - как утверждалось, неудачной.

Сегодня, пишут они, атаки продолжились. За село идут интенсивные бои.

Также большое внимание украинское командование сегодня уделяло Купянскому направлению. Замминистра обороны Маляр сообщила, что там РФ сосредоточила основные наступательные усилия.

Цель этих усилий, по ее мнению - выйти на Купянск. Уже несколько дней РФ пытается продвинуться к городу с северо-востока и наступает в Синьковке Харьковской области. Маляр говорит, что ситуация сложная, но контролируемая, и продвижения у противника нет.

А командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что Россия создала нацеленный на Купянск ударный кулак.

"Российские войска избрали главным для своего наступления Купянское направление и создали там ударный кулак из восьми штурмовых отрядов Шторм-Z. Идут тяжелые бои, однако украинские войска отражают все попытки противника продвинуться в глубь обороны. Отдельные позиции за эти дни несколько раз перешли из рук в руки", - сообщил он.

Также, по его словам, РФ пытается рассечь украинскую группировку наступлением из района Новоселовского (недавно, как заявляли Минобороны России и военные паблики, оно было захвачено противником). При этом в минобороны России сегодня сообщили о контратаках ВСУ на Новоселовское.

Отметим, что предполагаемая цель России - ударами из Новоселовского рассечь украинскую группировку на левом берегу Оскола - ранее официально не заявлялась. В случае, если этот план будет реализован, то украинские силы на левом берегу Оскола окажутся значительно скованными в маневре и коммуникации фронта с тылом окажутся под угрозой.

Под Бахмутом, как заявлял украинский Генштаб, россияне безуспешно контратаковали в окрестностях Клещеевки и в районе Зайцево. Российские же паблики утверждают, что им удалось выбить ВСУ с ряда позиций под Клещеевкой

Ранее украинские военные, которые находятся на этом направлении, заявили о переброске сюда российских резервов. Сейчас о том же - только в отношении ВСУ - пишут российские источники.

Также, по данным западных СМИ, которые мы приводили ранее, на бахмутском направлении у россиян много дронов.

Боец воюющей на этом направлении 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый заявил, что у россиян много дронов и высокоточного оружия, но среди украинцев сильны шапкозакидательские настроения.

"У них есть "Краснополи" (корректируемые артиллерийские боеприпасы - Ред.), "Ланцеты", коптеры, которые это все корректируют, ZALA, Орлан-10 (дроны). Когда я людям про это все рассказывал, знаете что они мне сказали?

- "Та по@уй, они дебилы, они этим не умеют пользоваться".

Я снимаю шляпу перед нашими СМИ, которые сумели так нап@здеть людям, ввели их в заблуждение", - говорит Розовый.

Сегодня появились видео боев в Казачьих Лагерях на левом берегу Херсонской области. На одном показан общий план с нанесением ударов (как утверждается, съемки были 9 августа) на другом - ближний бой, снятый с украинского катера 7 августа.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ форсировал Днепр и высадился западнее села Казачьи Лагери. В тоже время назначенные россиянами «власти» утверждают, что атака отбита. Военные паблики РФ утверждают, что это был диверсионный рейд и в настоящее время украинских сил в районе Казачьих Лагерей на левом берегу нет.

США и контрнаступление

В США продолжают писать о том, что Украина спустя два месяца контрнаступательной операции пока не добралась до самых мощных российских укреплений.

The Wall Street Journal пишет, что Украине, скорее всего, потребуются более современные "Леопарды" и другая западная бронетехника, чтобы прорвать эти рубежи.

Чтобы сохранить эти машины, которые в начале наступления начали нести существенные потери на российских минных полях, ВСУ и сменили тактику, сделав ставку на пехоту. Солдаты сказали изданию, что теперь у них есть шанс на прорыв, хотя потери велики.

"Мы разминируем поля телами. Это ужасно", - говорит командир взвода недавно сформированной бригады, прошедшей обучение на Западе.

Существенный импульс украинскому наступлению дала поставка американских кассетных боеприпасов. Они позволяют поражать скопления российской пехоты, транспортные средства и другие цели, расчищая путь для наступательных операций.

В частности, они уже продемонстрировали свою эффективность в районе Работино.

В конце июля к востоку от села в засаде оказался взвод, русские накрыли его шквальным огнем. Подразделение по рации попросило разрешение отойти, но командир приказал им укрыться. Вскоре над головой со звуком дождя полетели кассетные снаряды, после чего на российских радиоканалах начался хаос и крики о раненных и отступлении.

Тогда взвод двинулся вперед, чтобы захватить позицию РФ.

Также кассетные снаряды позволяют быстро уничтожать лесопосадки, в которых прячутся россияне. При этом они эффективны, даже если удар приходится не точно в цель.

Тем не менее, пока "кассеты" смогли подарить украинской армии лишь локальные успехи, мало влияющие на общую картину. Что может иметь серьезные глобальные последствия за западной поддержки Киева.

CNN сегодня опубликовало передовицу на эту тему. "Застопорившееся украинское наступление может стать огромной политической проблемой для Зеленского в США", - звучит заголовок материала.

Журналисты пишут, что наступательный тупик может усилить вопросы внутри США по поводу поддержки войны, если она продлится и в 2024 году - то есть в ходе выборов американского президента. И даже если Трамп не будет кандидатом от Республиканской партии, "ослабление общественной поддержки войны может навредить Байдену".

По новому опросу CNN, 55% избирателей говорят, что Конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование для поддержки Украины. Около 51% сказали, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь, а 48% говорят, что они должны сделать больше.

Поэтому со стороны американских властей существует "огромное давление" на Украину по поводу контрнаступления. И то, как оно идет сейчас, "повышает вероятность того, что война может продлиться, по крайней мере, до следующего года". "Но хватит ли у Запада терпения дать Украине необходимое время?", - задается вопросом издание.

CNN сообщает, что Байден уже работает над новым законопроектом о дополнительном финансировании ВСУ, который, вероятно, будет готов к концу года. До истечения же нынешнего финансового года Белому дому по идее должно хватить оставшихся шести миллиардов долларов.

Но далее почва становится крайне зыбкой - придется просить у республиканского Конгресса новых ассигнований.

"Эта мера станет самым важным испытанием готовности большинства Республиканской партии продолжать вкладывать миллиарды долларов в войну, несмотря на глубокий скептицизм многих республиканцев. Любое предположение о том, что наступление Украины застопорилось, усугубит этот скептицизм", - пишут авторы.

Учитывая ослабление общественной поддержки войны в США, Байден накануне президентских выборов может столкнуться со сложной задачей: "объяснить продление поддержки Украины на еще одно кровавое лето" (тему "осени-2023" для Байдена и Украины "Страна" анализировала здесь).

Washington Post напоминает, что США потратили на Украину рекордные суммы в столь короткий временной промежуток: свыше 60 миллиардов долларов за полтора года войны. Это самые крупные траты американцев на другие государства после Второй мировой войны. И, очевидно, что оппоненты Байдена будут активно указывать на данный факт.

К пессимистическому хору сегодня присоединились и немецкие СМИ. Если Украина не совершит на фронте серьезного прорыва, в контрнаступление может пойти Россия, написал корреспондент немецкого издания Bild Пауль Ронцгеймер.

По его словам, некоторые украинские военные поделились мнениями и заявили, что ожидали более успешного и быстрого продвижения, но сейчас россияне им дают "лютый отпор". Ронцгеймер отметил, что они надеялись на стремительный развал фронта, как в прошлом году в Харькове или Херсоне.

"Прорвать оборону украинцам пока не удалось. Российская армия выстояла, хоть и с большими потерями. Если ВСУ не совершат серьезного прорыва, весь успех войны для Украины может оказаться под угрозой. Но все может стать еще хуже, если россиянам удастся отразить все украинские атаки. Тогда украинцам придется готовиться к российскому контрнаступлению", - пишет Bild.

Украинцы знают, что для продолжения поддержки Запада им нужны большие победы, потому что в какой-то момент на Западе могут задать вопрос, есть ли смысл продолжать борьбу или лучше вести переговоры с РФ, анализирует Ронцгеймер.

"Но еще ничего не решено, потому что прорыв российского фронта возможен, что может оказаться решающим для войны, а также стоить власти Путину", - пишет издание.

Сегодня в Украине решили ответить на череду этих тревожных публикаций, которые стали выходить на Западе едва ли не ежедневно.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал не забывать, что до вторжения в Украину российскую армию называли "второй армией в мире" и "даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать".

"Поэтому необходимо всем набраться терпения и внимательно следить за качественной работой ВСУ, которые в любом случае доделают работу до обязательного и справедливого финала. Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере, для Украины и Европы. Тем временем… наступательные операции продолжаются", - написал Подоляк.

Черноморские игры

В Черном море раскручивается своя игра.

Reuters пишет о том, что после ударов Украины по кораблям РФ, могут вырасти цены на нефть и зерно.

Через Черное море идет 20% нефтяного экспорта РФ и 70% зернового. При регулярном применении украинских безэкипажных катеров объемы грузоперевозок из российских портов могут снизиться, и уже сейчас для россиян из-за высокой рискованности подорожал фрахт.

При этом агентство отмечает, что пока на мировых ценах зерна и нефти украинские атаки не сказались (в отличие от российских ударов по украинским портам). Но такая вероятность, видимо, существует.

Ранее в западной прессе уже звучало беспокойство на тему того, что атаки против российских портов и судов могут качнуть вверх цены на нефть, что невыгодно для Байдена, пытающегося сдержать подорожание бензина в США.

При этом, как мы уже писали, даже если украинские удары морскими дронами приведут к полному прекращению отгрузки нефти через морские порты РФ в Черном море, то это не будет критическим ударом по российскому экспорту, так как часть потока россияне смогут направить через другие порты. Критически это будет для Казахстана, для которого маршрут экспорта через Новороссийск основной. Соответственно, из-за потери объемов казахской нефти поднимутся цены на мировом рынке, благодаря чему Россия сможет в значительней мере компенсировать падение отгрузки.

Большее значение для РФ будут иметь проблемы с экспортом продовольствия через черноморские порты. Но и это может быть частично компенсировано как за счет перенаправление потоков на другие порты (хотя там значительно вырастут издержки на транспортировку), так и за счет роста мировых цен.

То есть, в целом, еще большой вопрос для кого большие проблемы создаст гипотетическая остановка отгрузки через российские порты Черного моря - для самой РФ, или же для потребителей топлива и продовольствия в мире.

Вероятно, этими расчетами и объясняется очень настороженная реакция западных СМИ на обострение ситуации в Черном море. Тем более, что в случае дальнейшей эскалации под угрозой может оказаться и судоходство в порты и других страны черноморского бассейна помимо Украины и России.

Тем временем, восстановить статус-кво активно пытается Турция. Она призывает перезапустить зерновую сделку (после чего, по логике, ситуация с безопасностью гражданского судоходства стабилизируется). Но, судя по риторике Анкары, там видят два важных отличия у гипотетической "зерновой сделки-2".

Эрдоган заявил, что ее нужно перезапустить в "расширенном формате". А именно - вписав туда более широкое урегулирование между Россией и Украиной.

Видимо, таким образом Турция снова пытается вернуть свою роль как посредника в конфликте - тем более, что недавно дипломатический процесс получил некий импульс на саммите в Саудовской Аравии.

Ранее СМИ уже писали, что Эрдоган хочет встретиться с Путиным в августе и предложить вернуться к разговору о мире в Украине.

Второй момент - Турция призвала Запад исполнить условия России по возобновлению сделки. По словам Эрдогана, теперь вопрос зависит от того, "выполнят ли западные страны свои обещания".

РФ, напомним, требовала подключения "Россельхозбанка" к SWIFT, запуска аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и согласия западных страховых компаний работать с российскими грузами.

"К сожалению, в предыдущий период принцип лояльности не соблюдался. Не было предпринято никаких дипломатических шагов, чтобы превратить позитивную атмосферу, созданную Черноморской инициативой, в прекращение огня, а затем и постоянный мир", - рассуждает Эрдоган по поводу обоих пунктов.

Удастся ли на этот раз каким-либо образом помочь нащупать компромисс по зерновой сделке и, в целом, по прекращению войны в Украине, возможно, станет понятно уже в ближайший месяц - в течение августа должна состояться встреча Эрдогана и Путина.