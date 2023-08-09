Двухдневные консультации по Украине в саудовской Джидде 5-6 августа остаются предметом обсуждения в экспертных кругах, в том числе в Украине.

Многие обратили внимание на разницу между сообщениями западными СМИ о позиции Киева на этих переговорах и официальными заявлениями украинской власти.

Медиа, со ссылкой на анонимные источники, сообщали, что украинская делегация не настаивала на принятии участниками встречи так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, которую в Киеве официально считают единственно возможным планом завершения войны с Россией. Более того, Украина не делала упор на требовании о выводе российских войск до начала переговоров о мире – ключевом пункте своего плана. В свою очередь представители Глобального Юга - в отличие от предыдущей встречи в Копенгагене - не требовали от Киева отказаться от формулы Зеленского как единственного варианта выхода из кризиса.

Вместе с тем, после возвращения в Киев руководитель украинской делегации - глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак по сути опроверг эту информацию, заявив, что во всех выступлениях представителей Украины "четко отмечалась необходимость вывода войск Российской Федерации с территории Украины", с чем, по его словам, согласились "подавляющее большинство партнеров". Аналогичные заявления сделали и другие представители украинской власти.

Эксперты называют эту противоречивость неслучайной: Банковая хочет сохранить диалог с теми странами Глобального Юга, которые не принимают в той или иной степени формулу мира Зеленского, но и оградить себя от нападок внутренних оппонентов, способных увидеть в отходе от предложенного же президентской командой плана "зраду".

Учитывая анонс следующего раунда консультаций, а, возможно, и встречи в более узком формате или с другим набором участников, такая двойственность позиции команды Зеленского, скорее всего, сохранится в ближайшее время.

Об этих и других наблюдениях по итогам переговоров в Джидде - в статье "Страны".

40 стран в Джидде

Двухдневную встречу в Джидде (Саудовская Аравия) мы проанализировали вскоре после ее завершения.

Это была уже вторая встреча советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств Украины, ее ключевых союзников среди западных стран, а также стран, относящихся к так называемому Глобальному Югу (или Мировому большинству) и занимающих нейтральную позицию по российско-украинской войне.

В отличие от консультаций в Копенгагене, состоявшихся в конце июня, во встрече в Джидде участвовали, в том числе в онлайн-формате, около 40 стран (почти в три раза больше, чем в датских переговорах) плюс ООН и Европейский союз.

Важно, что свою делегацию прислал Китай, который первый переговорный раунд проигнорировал. Ее возглавил специальный представитель страны по мирному урегулированию в Украине Ли Хуэй, который в мае посещал Киев.

Китай присоединился, таким образом, к другим державам, представлявшим в Джидде объединение БРИКС - Индии, Бразилии и ЮАР, которые приезжали в Копенгаген. За бортом оказалась лишь Россия, что стало, как считает Ермак, "огромным ударом по кремлевской власти". Факт присутствия Китая на саудовских консультациях и желание участвовать в этом формате украинская сторона называет важным сигналом для продолжения диалога между странами и достижения мира. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, приезд Ли Хуэя в Джидду – "это суперпрорыв", который якобы вселяет надежду в Киев уговорить Пекин участвовать в еще одном проекте Банковой и союзников - глобальном саммите "формулы мира".

По официальным сообщениям, кроме общих заседаний в Джидде представители Украины также провели много- и двусторонние встречи с коллегами из более 30 делегаций. В рамках постоянного диалога с союзниками Ермак встретился за круглым столом с советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу, советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плетнером, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником по вопросам нацбезопасности президента США Джейком Салливаном, с которым также состоялась двусторонняя встреча. Переговорил глава ОП и с советником по вопросам нацбезопасности Королевства Саудовская Аравия Мусаидом бен Мухаммедом аль-Айбаном.

Общий документ по итогам консультаций принят не был, однако участники согласились с предложением саудовской стороны создать рабочие группы для решения вопросов, порожденных войной в Украине - включая глобальную продовольственную безопасность, ядерную безопасность и освобождение пленных.

Ермак настаивает на том, что встреча в Джидде "приблизила Украину к реализации формулы мира", которая-де была главной темой консультаций. По его словам, количество стран, которые "безусловно уважают независимость Украины, территориальную целостность, суверенитет и готовы работать над частью или над реализацией формулы мира в целом, становится больше".

"И больше становится изоляция России", – полагает глава ОП.

В это число вряд ли входит Китай. Спецпредставитель Ли Хуэй в Джидде говорил о мирном плане Пекина и, по неофициальной информации, просил учитывать при работе над разрешением конфликта мнение Москвы.

А, как писала "Страна", китайский вариант не требует вывода российских войск из Украины для прекращения огня и начала двусторонних переговоров между Киевом и Москвой. Против этого последовательно выступает украинская сторона. Однако подход Китая разделяют и ряд других стран "глобального юга", что признал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Это серьезно сужает пространство для маневра Киева, считает эксперт-международник Николай Капитоненко.

"Обсуждать формулы, принципы и хорошие намерения - дело увлекательное, но войну оно не закончит. Действительность упрямо не хочет укладываться в наше представление, где Китай, а с ним и весь развивающийся мир, перешел на нашу сторону, Россия вот-вот распадется, а ближе к концу года мы будем почти в ЕС. К войне адаптировались в мире. Многие научились использовать ее с выгодой для себя или сводить к минимуму риски. На фоне больших долгосрочных ставок Вашингтона и Пекина проблемы с зерновыми поставками (Украины - Ред.) не выглядят как весомый фактор. Скорее, участники приехали послушать друг друга и убедиться в том, что к серьезным усилиям по окончанию войны никто не готов, чем общими усилиями помочь Украине", - написал Капитоненко на своей странице в Facebook.

В свою очередь эксперт по международным вопросам Илья Куса полагает, что многие страны Глобального Юга по-прежнему считают лучшим вариантом завершения активных боевых действий в Украине прекращение огня "при их желательном посредничестве", "дабы они могли продемонстрировать, что мир определяется не только западными странами и Россией, а также не-западными государствами".

Киев такая линия заставляет проявлять дипломатическую гибкость, в которой ОП, впрочем, не хочет признаваться.

"Страна" писала, что сразу после окончания консультаций The Wall Street Journal сообщила, что в ходе переговоров Украина не настаивала на принятии своей формулы мира. Кроме того, вопрос вывода российских войск с украинской территории также не ставился во главу угла Киевом. Эта позиция отличалось от той, что занимала украинская делегация на копенгагенской встрече. Тогда, напомнило издание, ряд государства отказались принять за основу план Зеленского.

И вашим, и нашим

По возвращению Ермак поспешил опровергнуть сообщения СМИ. По его словам, украинская делегация в своих выступлениях говорила о необходимости вывода войск РФ с территории Украины.

"Подавляющее большинство партнеров четко отметили необходимость вывода российских войск с территории Украины и невозможность заморозки войны в любом виде, поскольку это лишь даст время на подготовку к новым атакам на украинские территории", - заявил глава ОП в эфире нацтелемарафона. Он также заявил о неуклонной приверженности Украины формуле президента Зеленского.

О том, что позиция Киева относительно вывода российских войск не поменялась говорит и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Единственный базовый "переговорный фундамент" — формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных украинских территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой "Минск-3" продолжит войну в будущем", — заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Политолог Руслан Бортник полагает, что ОП посылает разные сигналы внешней и внутренней аудиториям.

"Один тип сигнала подавался в ходе консультаций. Украина на встрече в Джидде заняла компромиссную, максимально умеренную позицию, стремясь показать себя договороспособной. Ей нужно расширять границы возможного, если она хочет, чтобы учредительный Глобальный саммит мира не стал очередным саммитом Запада, то есть не собрал в основном западных союзников Киева. Украина хочет показать, что не виновата в том, что война продолжается, а это вина России, а она готова искать точки соприкосновения со всеми партнерами. Сигналы другого типа через Ермака и других спикеров ОП, лояльных ЛОМов расходятся внутри страны: никаких уступок в отношении утвержденного плана разрешения конфликта нет. Иначе говоря: не ищите "зраду". Это должно успокоить часть общества, настроенную на войну до победного конца, в том числе, военных и особенно воюющих радикалов, и выбить козыри у, например, команды экс-президента Порошенко", - комментирует эксперт "Стране".

Однако у этой тактики, по мнению Бортника, есть большой изъян: страны, придерживающиеся нейтралитета, также ловят сигналы для внутренней аудитории и воспринимают их как еще одно подтверждение, что Украина "ведет игру, а не по-настоящему стремится к миру".

"Что ж, представители Глобального Юга тоже не считают зазорным вести коммуникацию с Западом и идти на некоторые уступки Украине, и получать хорошую прибыль, но воздерживаться от критики в адрес России, что тоже дает выгоду", - полагает эксперт.

Впрочем, окончание второго раунда консультаций в конструктивном ключе говорит само за себя: участники намерены встречаться и дальше.

"В чем преимущество этого формата? Это площадка для согласования разнообразных мирных инициатив. Во-вторых, это площадка для активного мирного диалога (Украины - Ред.) со странами Глобального Юга, которые имеют значительные отношения с Россией. И его можно использовать как для постепенного давления на Россию, так и для продвижения нашей позиции - формулы мира президента Зеленского", - объясняет интересы Киева политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

Эффект может быть и от создания переговорных групп по проблемам, спровоцированным войной.

"Это можно назвать саудовским форматом. В перспективе общая работа может привести к смене политической атмосферы вокруг мирных переговоров и их проведению осенью или зимой. Если идею поддержат США (и Китай со своей стороны), с их помощью Киев сможет реализовать любые возможные соглашения, так как Вашингтон в силу своего влияния на политические группы внутри Украины способен купировать любые попытки создать кризисы для команды Зеленского", - прогнозирует политолог Бортник.

Источник в дипломатических кругах называет ключевую проблему, которая сейчас препятствует скорейшему прекращению войны.

"Первая - не готовность сторон идти на прекращение огня на нынешней линии фронта. То есть, на корейский сценарий. Обычно считается, что этого якобы хочет Россия, но противятся Украина и Запад. Но в реальности ситуация несколько иная. Украинская власть на данном этапе действительно против. Как минимум до выхода на границы Крыма. Но и в таком случае, скорее всего, Киев будет не в переговоры вступать, а готовиться к наступлению на полуостров. Запад также против прекращения огня, но далеко не столь категорически. Для Байдена большие риски с точки зрения переизбрания, если война затянется до старта предвыборной кампании. Но проблема и в том, что из России идут сигналы, что и там не очень настроены прямо сейчас прекращать войну, не добившись своих целей. В первую очередь - нейтрального статуса Украины. Кроме того, не исключено, что у Кремля есть идея использовать продолжение войны для подтачивая позиций Байдена на выборах президента США. Поэтому, в первую очередь, должны измениться позиции Киева и Москвы, для того чтобы "корейский сценарий" стал реальностью. Если это произойдет, то "глобальный юг" точно не будет против прекращения огня. Да и Запад, вероятно, подкорректирует свою позицию. Но для изменения позиции воюющих стран должно произойти две вещи. Первая - наметиться перелом в пользу одной из них. Вторая - пройти время, чтоб был всем очевиден тупик. Как это, кстати, произошло в Корее, где перемирие было заключено через два года позиционной войны", - говорит источник.