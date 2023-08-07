Собрали главные итоги встречи по Украине в Саудовской Аравии, где обсуждали, как закончить войну в Украине.

Напомним, что собрались, с одной стороны, страны "глобального Юга", не осудившие Россию за вторжение. С другой стороны - Украина с союзными государствами Запада.

Основные сигналы, которые транслируют западные СМИ по итогам встречи состоят в следующем.

1. СМИ пишут о том, что Киев не особо настаивал на принятии "формулы Зеленского" ключевым пунктом которой является требование вывода российских войск со всей территории Украины в границах 1991 и отрицание любых предложений объявить прекращение огня на нынешней линии фронта.

Прекращение же огня является ключевым пунктом большинства мирных предложений стран "глобального юга". Таким образом, не акцентируя внимание на своей формуле, украинские власти пытаются все ж таки нащупать с ними некие общие позиции.

Более того, по словам двух дипломатов, Украина не настаивала на выводе российских войск до начала переговоров – ключевой части своего плана. Украина, впрочем, готовность идти на компромиссы по "формуле" официально отрицает, но, с учетом интенсивности публикаций в западных медиа, не исключено, что "дыма без огня не бывает".

Если сообщения СМИ все же верны, то это говорит о том, что и Киев, и другие участники встречи были настроены на поиск общих точек, а не разногласий – видимо, сознательно вынося за скобки те вопросы, по которым изначально не было согласия.

3. Две страны - Китай и Бразилия - заявляли о том, что в выработке подходов к миру нужно участие России. Также в КНР напомнили о своей формуле мира, которая не предусматривает вывода российских войск как условие для начала переговоров.

По этому поводу была полемика с западными странами, которые выступили против китайского варианта, заявляя, что это значит заморозку конфликта по нынешней линии фронта (то есть, сохранения контроля РФ над частью украинской территории).

4. Хозяйка саммита - Саудовская Аравия - выдвинула свой план. Среди пунктов - территориальная целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Отметим, это также противоречит "формуле Зеленского", которая требует вывода российских войск до начала переговоров. А постоянные упоминания о "территориальной целостности" могут быть лишь риторикой, через которую Украину будут подводить к необходимости прекращения огня и заморозки конфликта.

5. Были комментарии и из РФ. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что "переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде". А Песков заявил, что цель России - получить контроль над всеми территориями Украины, которые записаны в Конституции РФ как "российские".

Впрочем, пока не очень понятно, что означают эти заявления - реальную позицию Москвы против компромиссов даже по "корейскому сценарию", либо просто игру на повышение ставок.

Возвращаясь к встрече в Джидде.

Судя по информации СМИ, принципиальное противоречие в позициях между Украиной и странами "глобального юга" сохраняется. "Глобальный юг" ставит в приоритет остановку огня и переговоры. Киев же требует вывода войск РФ на границы 1991 года.

Плюс к тому пока за скобки вынесено главное требование РФ - гарантии нейтралитета (не вступления в НАТО) Украины. О том, что их нужно учесть ранее неоднократно давал понять Китай. Украина категорически против этого.

Главный вопрос - к какому варианту будут склоняться западные страны. И возможно ли в принципе выработать некий компромисс между Украиной, Западом и незападными странами.

Если такой компромисс будет нащупан (а шансы на это, как показывает нынешняя встреча в Джидде, не нулевые), то следующим этапом может стать старт переговоров Китая и других стран "глобального юга" с РФ.

По итогам чего (возможно пройдя через новый этап компромиссов) и может начаться глобальный переговорный процесс по окончанию войны в Украине.

Но ключевое значение, безусловно, будет иметь положение на поле боя. Которое и определит - готовы ли будут стороны идти на компромиссы и если да, то на какие именно.