В Джидде Саудовской Аравии состоялись международные консультации по ключевым принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. В общей сложности в Джидде было представлено более 40 государств, что почти в три раза больше, чем на консультациях в Копенгагене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"У нас были очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир. У нас был очень честный, открытый разговор, во время которого представители каждой страны могли озвучить свою позицию и видение. Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира Президента Зеленского, о которой мы подробно рассказали. Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство – участник консультаций, может проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", – сообщил глава ОП Андрей Ермак.

В рамках консультаций в Джидде украинская делегация во главе с Андреем Ермаком провела ряд двусторонних встреч, которые продлятся и в воскресенье. На встречах украинская сторона обсуждает с партнерами детали реализации мирных инициатив и сотрудничества по этому направлению, сообщили в ОП.

Ермак также указал страны, которые приняли участие в переговорах:

Европа – Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЕС как союз.

Ближний Восток и Азия – Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония.

Африка – Египет, ЮАР.

Северная Америка – Канада и США.

Южная Америка – Аргентина, Бразилия, Чили.

А также ООН как организация.

Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам МИД, лично или в онлайн-формате. Ермак говорит, что стран-участниц на встрече в Джидде было почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене, и называет разговор "чрезвычайно честным и открытым".

Ранее в СМИ сообщали, что в Саудовской Аравии участники переговоров по Украине пришли к согласию по двум вопросам.

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