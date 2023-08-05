На встрече в Саудовской Аравии Украина попытается сделать "новый дипломатический рывок, чтобы ослабить Россию", а также избежать нежелательных для Киева переговоров с Россией.

Об этом пишет New York Times.

Но у этой концепции - перетянуть страны "глобального Юга" на сторону Киева - есть ряд сложностей.

"Многие из приглашенных правительств отвергают саму концепцию выбора сторон, изображая войну как состязание между мировыми державами, в котором они не хотят участвовать", - пишет издание.

Также двусмысленна позиция Китая, который подтвердил участие во встрече.

"Участие Китая не означает, что он меняет свою позицию в отношении войны", а поездка в Джидду Пекину нужна для того, чтобы "выглядеть ответственным и нейтральным", говорится в статье.

Другие страны, которые прибудут на саммит - Индонезия, Индия, Мексика, Чили и Южная Африка - хотят, чтобы война закончилась, учитывая экономические трудности, которые она вызвала. "Но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их повернуться против Москвы", - пишет NYT.

Да и хозяйка саммита - Саудовская Аравия - недавно договорилась с РФ об очередном снижении добычи нефти, что вызвало неудовольствие Белого Дома.

Поэтому украинские и западные официальные лица "попытались умерить ожидания от переговоров", подчеркнув, что они вряд ли приблизят войну к окончанию - и что многие из приглашенных стран вряд ли изменят свою позицию.

Издание напоминает, что для Украины встреча в Джидде проходит в ключевой момент.

"Пока на передовой самой кровопролитной за последние десятилетия войны в Европе бушуют ожесточенные бои, Зеленский заявил своим дипломатам в среду, что ситуация станет еще более сложной, поскольку в ближайшие месяцы, вероятно, усилится давление с целью найти путь к миру путем переговоров", - говорится в статье.

Напомним, Украина планирует распределить между странами на саммите в Саудовской Аравии ответственность по пунктам формулы мира.

Ранее мы писали, что Германия подтвердила участие в мирном саммите в Саудовской Аравии.