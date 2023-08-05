Германия подтвердила свое участие в мирном саммите в Саудовской Аравии, где Украина распределит между странами ответственность по пунктам формулы мира. Представлять Берлин будет советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер.

Об этом сообщает FAZ.

Плетнер едет Джидду в Саудовской Аравии по поручению федерального правительства. Сообщается, что главной целью встречи является консолидация мирного плана Украины с другими мирными планами, в частности, Китая, Африки и Бразилии.

Уже сегодня, 5 августа, в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите будут участвовать более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канада, Индия, Бразилия, Индонезия, Египет и Мексика.

Как писала "Страна", Китай подтвердил свое участие в саммите по Украине в Джидде, где США будут убеждать КНР не поддерживать Путина. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал участие Китая в саммите "исторической победой".

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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