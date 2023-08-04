Анализируем итоги 527-го дня войны в Украине.

Удар по кораблю РФ и налет на Крым

Минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. По данным ведомства, безэкипажные катера были поражены с кораблей "Суворовец" и "Оленегорскмй горняк".

Позже украинские телеграм-каналы сообщили, что "Оленегорскмй горняк" - большой десантный корабль Черноморского флота России - пострадал, получив пробоину по левому борту. В сети появилось видео корабля, который опрокинуло на бок, и его буксируют на берег.

Затем были опубликованы кадры, снятые уже с надводного дрона, который приближается к российскому военному кораблю. При этом украинские телеграм-каналы и СМИ пишут, что операцию проводила СБУ в сотрудничестве с военно-морским флотом Украины.

Ближе к вечеру это подтвердил и президент, поблагодарив главу СБУ Малюка за то, что "война вернулась назад в Россию".

"Оленегорский горняк" же действительно пострадал - есть его снимки, где он уже пришвартован к причалу в Новороссийске и заметен сильный крен.

То есть, либо дрон его поразил, либо, по версии ряда российских телеграмм-каналов, дрон подбили прямо около борта и из-за взрыва корабль получил пробоину.

Россия до сих пор не подтвердила (но и не опровергла) поражения своего корабля.

В Офисе президента уже заявили, что "дроны меняют правила игры", и "присутствию российского флота в Черном море будет положен конец", сказал советник главы ОП Миахил Подоляк. Напомним, что ранее ВСУ уже анонсировали массовые удары по кораблям, которые идут в российские порты (после того, как РФ фактически объявила морскую блокаду Украины). И такие удары являются как бы ответом Украины на выход России из зерновой сделки, а также, возможно, попыткой побудить Москву в нее вернутся.

Будет ли действительно "положен конец присутствию российского флота" зависит, естественно, от масштабов урона, который могут дроны нанести российскому флоту. Очевидно, что проблему для кораблей РФ беспилотные катера создают серьезную. Хотя их сравнительно не сложно уничтожать, но даже один прорвавшийся к цели дрон способен нанести большой ущерб целому кораблю.

Вопрос, какими количествами таких дронов обладают ВСУ и смогут ли они проводить более массированные атаки, чем сейчас. И как будут модифицировать защиту от них российские войска.

По данным украинских военных, сейчас российская группировка в Черном море насчитывает 15 кораблей, которые рассредоточены по разным акваториям.

При этом, судя по данным западных СМИ и спецслужб, россияне очень плотно охраняют военно-морские базы в Севастополе после прошлогодних атак. И о поражении кораблей там уже давно не сообщалось (хотя атаки морскими дронами и были). Поэтому теперь, скорее всего, подобные меры попытаются предпринять, вероятно, и по защите базы в Новороссийске. Правда, даже в таком случае дроны могут атаковать корабли, которые находятся в открытом море. Что, к слову уже происходит, правда, как утверждают в минобороны РФ, все дроны уничтожаются еще до удара.

МО РФ с утра сообщило также о налете 13 беспилотников на Крым - утверждалось, что все они уничтожены без последствий. В Сети при этом опубликовали видео работы ПВО над Феодосией.

Позже украинские паблики сообщили об ударе по нефтебазе под Феодосией. А в оперкомандовании "Юг" заявили, что "там очень крупное нефтяное хранилище, которое, в частности, снабжает топливом Черноморский флот России. Поэтому там и дальше будет расцветать бавовна".

В то же время пока нет подтверждений, что попадание по резервуарам с топливом имело место. Фото и видео с дымом или пожаром не публиковались - а скрыть горение таких объектов почти невозможно.

Ситуация на фронте

Западные СМИ снова пишут, что Украина бросила резервы на прорыв российского фронта под Ореховым на Мелитопольском направлении.

ВСУ задействовали резервный 10-й армейский корпус, чтобы добиться продвижения в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Работино имеет большую стратегическую ценность, поскольку там у украинских военных есть наибольшие шансы прорвать российские оборонительные линии. При этом от Работино до основной российской оборонительной линии еще остается около 19 км.

Газета пишет о начале третьего этапа контрнаступления.

Первая фаза наступления началась в июне, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооруженный западной техникой, натолкнулся на хорошо укрепленную российскую оборону, в особенности минные поля, и смог добиться только ограниченных успехов, отмечают авторы.

Следующий этап в основном состоял из пехотных атак, в ходе которых Украина пыталась добиться преимущества над россиянами при помощи ассиметричных методов ведения боя (то есть используя недостатки армии РФ). Однако к значительному продвижению это тоже не привело.

На прошлой неделе ВСУ решили отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, что привело к резкой активизации боевых действий, сказано в публикации.

"Последняя неделя боев была важной, потому что ВСУ решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли силы РФ достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем", - цитирует WP военного аналитика Роба Ли, недавно побывавшего на фронте.

Один из украинских военных, с которыми поговорили журналисты издания, описал происходящее как медленное изматывающее продвижение.

"Мы пытаемся постоянно закрепиться в Работино и преодолеваем ряд препятствий. Погодные условия идеальны для российских войск, которые используют дроны для ударов по нашей артиллерии", – сказал он.

Кроме того, как пишет издание, некоторые аналитики отмечают, что вновь созданные украинские подразделения действуют не столь успешно, как более опытные (например, те, что воевали в районе Херсона и Харькова).

Издание Wall Street Jounal также анализирует ситуацию на юге и пишет, что Россия изменили свою тактику. "Российские силы позволяют украинцам выйти на минные поля, а затем агрессивно контратакует, часто с танками и противотанковыми управляемыми орудиями на флангах.

Как только украинская техника выбита, русские применяют против пехоты минометы и артиллерию. Если украинцы преодолевают минные поля и попадают в окопы, русские часто покидают свои боевые позиции и взрывают заранее заложенные заряды, чтобы уничтожить первую волну атакующих", - говорится в статье.

Украина после первых попыток прорвать минные поля понесла значительные потери и также адаптировала свою тактику.

Бойцы проникают на российские позиции, чтобы "сбить с толку" россиян и нанести удар с флангов, прежде чем предпринимать попытки прорыва.

Это уменьшило украинские потери, но замедлило продвижение до 700 м за раз, что дает возможность РФ перегруппироваться. Однако снижение потерь в технике является "ключевым моментом" для ВСУ, чтобы использовать бреши в обороне РФ в случае прорыва.

Также важным моментом стало уничтожение контрбатарейных радаров и артиллерии РФ высокоточными западными ракетами.

Как результат, "впервые в войне украинские гаубицы могут вести непрерывный огонь по позициям русских", а Москва, "продолжая уничтожать украинскую технику на минных полях, имеет меньшую артиллерийскую мощь, чтобы уничтожить выходящую из них пехоту".

"В результате украинским войскам удается занять российские позиции, даже когда их техника оказывается застигнутой врасплох", - говорится в статье.

В ответ Москве пришлось действовать более агрессивно с собственной бронетехникой, разместив ее вблизи линии фронта, что сделало эти машины уязвимыми.

Тем временем, телеканал NBC, со ссылкой на опрошенных им сотрудников администрации президента США, заявил, что американские чиновники разочарованы темпами украинского контрнаступления и недовольны тем, что Украина не задействует хорошо обученные подразделения.

По сведениям телеканала, некоторые чиновники разочарованы ходом контрнаступления, в результате которого "удалось взять под контроль менее 100 кв. миль территории".

По словам неназванного представителя администрации Байдена, Вашингтон и союзники дали Киеву все, о чем он просил для контрнаступления, включая 500 танков и сотни бронемашин.

Чиновники и эксперты ожидают, что попытка прорыва через российские линии на востоке и юге почти неминуемо приведет к большим потерям ВСУ.

По мнению экс-посла США в Украине Уильяма Тейлора, есть риск того, что пессимистические выводы об украинских перспективах могут стать пророчеством.

"Если здесь будет бытовать мнение, что Украина не сможет победить, тогда мы не будем предоставлять им необходимое для победы", - считает Тейлор.

Что касается текущей ситуации на запорожском участке фронте, куда бросили резервы, то заявления сторон традиционны - в Киеве говорят, что украинская армия здесь наступает, "закрепляет достигнутые успехи", отражая контратаки противника, а в России утверждают, что все атаки ВСУ отбиваются. По данным украинских и российских военных пабликов, ожесточенные бои продолжаются к северу от Работнино в непосредственной близости от населенного пункта.

В России сегодня сделали несколько заявлений по контрнаступлению. В частности, в минобороны утверждают, что ВСУ за время этих атак потеряли 25 танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 БМП Bradley. Украина этого не подтверждает.

Судя по всему, россияне сейчас наиболее важными для себя считают два направления - Ореховское (где они в обороне) и Сватовско-Лиманское (где они наступают). На первом недавно побывал глава генштаба РФ Герасимов. А сегодня стало известно о визите Шойгу на передовой пункт группировки "Центр", которая воюет на Лиманском направлении.

Российские источники заявляют о "занятии более выгодных позиций" по линии Сватово-Кременная. Также минобороны РФ утверждает об "улучшении тактического положения" в районе недавно потерянного Россией Старомайорского. Украина этого не подтверждает.

При этом наступление россиян на восточном участке фронта украинское командование подтверждает.

РФ продолжает мощное наступление на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях, сообщает замминистра Маляр.

Количество обстрелов, по ее словам, растет, идет "сложная и изнурительная борьба", но ВСУ удерживают позиции.

"Враг считает, что нанеся удар по востоку, они смогут в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому самые большие усилия сейчас прилагают именно на востоке. Цель врага – оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону", - заявила Маляр.

Что касается Бахмута, что украинское командование и украинские военные паблики заявляет о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера по ряду украинских телеграмм-каналов прошла информация о том, что россияне ушли из Клещеевки. Но в РФ это опровергли. Не подтверждает это и ряд украинских военных пабликах. Они пишут, что за этот населенный пункт продолжаются упорные бои и россияне постоянно вводят в бой резервы.

Военные перспективы

В России продолжают усиливать военную компоненту.

Москва удваивает расходы на оборону в 2023 году, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ. На военную отрасль будет выделено более 100 млрд долларов, что составляет треть всех государственных расходов РФ. Россия уже потратила 54 млрд долларов, запланированные на год, за первые шесть месяцев. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А сегодня Путин подписал законы, повышающие возрастную рамку призывного возраста в РФ и запрещающие призывникам уезжать за границу после получения повестки.

Теперь в РФ призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет (было до 27 лет). Это нововведение вступает в силу с 1 января следующего года. Выезд за границу призывникам закрывается со дня направления повестки по месту работы, учебы или с момента размещения повестки в реестре повесток. Электронный реестр должен заработать уже к осеннему призыву на срочную службу в 2023 году.

Кроме того этим законом разрешается заключать контракты с солдатами-срочникам уже после первого месяца их службы.

Параллельно в РФ предлагают сажать в тюрьму за уклонение от мобилизации. Законопроект будет, как ожидается, подан уже осенью. Законодатели объясняют это тем, что такая ответственность за уклонение от срочной службы есть, а от мобилизации нет.

На Западе считают, что Россия готова воевать и дальше, чтобы обеспечить поражение Байдена на выборах в ноябре 2024 года, пишет CNN со ссылкой на источники. В связи с этим западные власти считают маловероятным завершение войны до конца следующего года.

"Путин знает, что Трамп ему поможет. Поэтому, хотя мы не видели ничего явного на этот счет, вы должны предположить, я полагаю, что все так думают", - сказал собеседник издания. Попытка "переждать" войну в Украине до выборов в США "является планом Путина", заявил европейский дипломат.

"Выборы в США в следующем году все усложняют, потому что русские думают, что у них есть свет в конце туннеля. Это побуждает Путина думать, что они могут пережить американцев, потому что политическая поддержка Украины будет подорвана в случае победы Трампа", — говорит бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

Издание пишет, что в связи с этим Украина пытается ускорить свое наступление, чтобы добиться существенных результатов до выборов.

Напомним, в Офисе президента Украины уже заявляли, что война может окончиться в январе 2025 года - то есть, после инаугурации новоизбранного президента США.

В то же время, ключевые военные партнеры Украины довольно неспешно снабжают ВСУ. Германия тормозит поставки обещанного Украине оружия, пишет Welt. По данным издания, после майского визита Зеленского в Берлин из 110 обещанных танков Leopard были поставлены только 10.

А два десятка БМП Marder и системы ПРО Iris-T не отправлены вовсе. Всего была обещана помощь на 2,4 миллиарда евро - самый большой пакет оружия с начала войны. Накануне сообщалось, что Германия также продолжает отказывать Украине в поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Что же до переговорного трека, то сегодня вечером начнется встреча по Украине в Саудовской Аравии, о которой мы подробно писали вчера. Свое присутствие там подтвердил Китай, что, как мы уже писали, снижает вероятность, что на встрече будут приняты какие-либо "антироссийские" заявления. Тем более, что поедет в Джидду спецпредставитель Ли Хуэй, который уже продвигал ранее китайский мирный план, не предусматривающий вывода российских войск из Украины.

В тоже время Wall Street Journal пишет, что на саммите в Саудовской Аравии США постараются убедить Китай, что в его интересах способствовать прекращению войны в Украине и прекратить поддерживать Путина.

По данным издания, именно поэтому местом встречи была выбрана Саудовская Аравия, так как у нее тесные связи с Китаем.

Облавы на военкомов и мобилизация

В Украине, начиная с задержания одесского областного военкома Евгения Борисова, идут массовые задержания работников военкоматов.

Только сегодня стало известно о трех инцидентах.

Во-первых, руководитель Донецкого областного ТЦК, который оформил своим приближенным сотрудникам повышенные военные выплаты, хотя на самом деле они в боях не участвовали. Также он устроил на работу представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям. А одному из криминальных авторитетов помог сняться с военного учета, чтобы выехать за границу.

Во-вторых, в Полтавской области задержали "на горячем" руководителя одного из районных военкоматов при получении взятки. Он требовал 70 тыс. грн с владельца местного предприятия, которое занимается импортом авто на территорию Украины, за предоставление справок о снятии коммерческих транспортных средств с военного учета.

В-третьих, одесский ТЦК заявил, что отправил на фронт военкома города Южный - за то, что позволил местному депутату Смирнову служить в военкомате и "решать" там вопросы уклонистов и выдачи повесток.

По данным экс-нардепа Мосийчука, за полтора года войны Смирнов только официально приобрел имущества на более миллиона долларов: недвижимость, землю и огромную парковку.

Позавчера сообщалось, что закарпатский районный военком использовал солдат для строительства собственного дома, а земельный участок под новостройкой он оформил на родственника для избежания ответственности.

В тоже время, как уже писала "Страна" аресты и кадровые чистки принципиально ситуацию с коррупцией по "откосу" от мобилизации не меняет. Очень велик спрос и слишком сильно коррупционные связи как горизонтальные (на уровне сотрудников на местах), так и вертикальные (в которые задействованы высокие чины в Киеве). Правда, облавы на военкомов все ж таки определенный эффект дали - повышаются тарифы за "откос". Подробно о том, что сейчас происходит в военкоматах мы разбиралась здесь.