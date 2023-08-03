Анализируем итоги 526-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне ведут контратаки на запорожском и бахмутском направлениях, чтоб вернуть потерянные позиции, сообщает спикер Генштаба Павел Ковальчук.

На юге противник "совершил попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное – Благодатное и западнее Старомайорского", но успеха, по данным командования ВСУ, не имел и продолжал применять резервы.

Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки.

На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу, заявил вчера спикер Восточной группировки Сергей Череватый.

Российские паблики пишут, что фронт в лиманском направлении стабилизировался, поскольку ВСУ бросили туда резервы. Ближе к Сватово основные бои идут за Новоселовское. Также россияне продолжают оказывать давление северо-восточнее Купянска.

Цель боев на этом участке видится двойной. Максималистская - выход к реке Оскол и захват левого берега этой реки, а также, вероятно, Купянска и Боровой. Задача-минимум - отвлечение ресурсов Украины от стратегически более важного Запорожского участка (примерно ту же цель ВСУ преследуют, атакуя Бахмут).

На прошлой неделе поступали сообщения, что ВСУ начали крупное наступление на ореховском направлении в Запорожской области. Но через несколько дней западные СМИ, которые об этом писали, заявили, что крупных успехов у новых атак нет. О том, что атаки были отбиты заявляют и российское минобороны и российские военные телеграмм-каналы. В ВСУ сообщают о продвижении, но где конкретно оно происходит и освобождены ли какие-либо населенные пункты, на данный момент не сообщают.

Украинские военные паблики сообщили о продвижении ВСУ на юго-восток от Угледара в районе Никольских дач. Российские паблики подтвердили это и заявили, что украинская армия пытается ликвидировать плацдарм ВС РФ на левом берегу реки Кашлагач.

Российские телеграм-каналы также сообщают, что ВС РФ продвинулись вперед к юго-западу и северо-востоку от Авдеевки. Украина этого не подтверждает, в сводках Генштаба о наземных боях на этом участке не упоминается. На днях украинское командование заявляло, что наоборот ВСУ смогли отбить здесь ряд позиций.

Теперь к обстрелам.

ВСУ заявили, что этой ночью уничтожено 15 ударных дронов, которые были пущены со стороны России. Атака шла со стороны Брянской области. Все беспилотники атаковали Киев и область.

Судя по всему, таких атак впоследствии будет больше. США сегодня подтвердили строительство в РФ завода по производству "Шахидов", который, по мнению Пентагона, заработает уже в следующем году.

Россия же заявляет о сбитии шести украинских беспилотников на территории Калужской области, которая граничит с юго-запада с московским регионом. Позже телеграм-каналы заявили о нахождении седьмого дрона.

Снова под мощными обстрелами Херсон. Там с утра обстреляли жилой район - под удар, среди прочего, попал автобус, который вез людей на работу. Три человека получили ранения. Также под обстрел попал главный храм в центре города - Екатерининский собор. Спасатели прибыли тушить там пожар и попали под повторный обстрел.

Также ночью был удар по зданию школы в Синельниковском районе Днепропетровской области. Без пострадавших.

Помехи контрнаступлению ВСУ

Снова одна из центральных тем западных СМИ - контрнаступление ВСУ на юге.

Газета New York Times, уделяющая повышенное внимание боям в Запорожской области, пишет, что ВСУ на этом участке изменили тактику, отбросив то, чему их учили на Западе.

Вместо того, чтобы атаковать масштабными механизированными группами, украинские командиры сосредоточились на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности. Также идут пехотные атаки малыми группами (о смене тактики "Страна" писала еще несколько недель назад).

Но на Западе к этому относятся скептически.

В британской разведывательной компании Janes заявили, что стратегия атаки небольшими подразделениями "крайне вероятно приведет к массовым жертвам, потере оборудования и минимальным территориальным приобретениям" для Украины.

А официальные лица США обеспокоены тем, что возвращение ВСУ к своей старой тактике обстрелов лишит их дефицитных боеприпасов, "что может поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение".

Тем не менее, издание констатирует, что западная наступательная тактика не дала эффекта в Украине.

"Бригады, обученные на Западе, прошли всего от четырех до шести недель общевойсковой подготовки, а подразделения допустили несколько ошибок в начале контрнаступления в начале июня", - говорят эксперты.

"Это ставит вопросы о качестве обучения, которое украинцы получили на Западе, и о том, успешно ли оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов", - говорится в статье. Газета напоминает, что за первые две недели контрнаступления до 20% западных вооружений были повреждены или уничтожены.

По итогу "надежды НАТО на большие успехи украинских формирований, оснащенных новым оружием, боеприпасами и заново подготовленных, не оправдались, по крайней мере, на данный момент".

Правда, не совсем понятно, на чем эти надежды были основаны - если сама же газета пишет о дефиците боеприпасов, который имелся еще до контрнаступления. Также Украина неоднократно говорила, что сами натовские армии никогда бы не вели подобных операций без достижения господства в воздухе (которое сейчас у России).

Вероятно, расчет был на преимущество западной дальнобойной артиллерии, которым не располагают россияне (уже описанная "Страной" проблема 30+, мешающая РФ вести полноценную контрбатарейную борьбу). А также на деморализацию российских войск и высокий боевой дух украинских. Но, как признают сами же западные журналисты, последний фактор не срабатывает, и россияне упорно сопротивляются.

А сегодня британская разведка назвала еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге. Это кустарники и мелкие деревья, "постепенно отрастающие на полях сражений".

Пахотные угодья в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются необработанными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Вся эта растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.

Переговоры по Украине

На дипломатическом треке ключевая тема - переговоры в Саудовской Аравии, которые инициировала Украина и ее западные союзники.

Цель их, как уже рассказывала "Страна" - привлечь к обсуждению украинской "формулы мира" (главный пункт которой - вывод всех росийских войск с украинской территории в границах 1991 года) страны "глобального Юга", не вводившие санкции против РФ и помогающие россиянам продолжать экспорт товаров на мировой рынок и обходить западные санкции по импорту.

Украина говорит, что хочет по итогу переговоров получить некий согласованный с этими странами план окончания войны, который потом можно было бы предъявить России.

Понятно, что речь идет о попытке более широкого вовлечения стран "глобального юга" в антироссийскую коалицию - в идеале, с введением санкций против Москвы, если та откажется рассматривать "проукраинский" сценарий окончания войны. Очевидно также, что без угрозы таких санкций РФ может спокойно отмахнуться от любых планов, сколько бы стран их не поддержало бы. Тем более, что далеко не факт, что на этой встрече "глобальный юг" поддержит украинскую "формулу мира", а не выдвинет встречные предложения - например, по немедленному прекращению огня без вывода российских войск, к чему ряд стран ране уже призывали.

Пока из крупных партнеров России поездку в Саудовскую Аравию подтвердили ЮАР и Индия. Бразилия заявила, что примет участие по видеосвязи, но личного присутствия не будет.

При этом советник президента Бразилии Селсу Аморим напомнил, что на аналогичной встрече в Копенгагене прийти к консенсусу по Украине не удалось - поскольку Киев хотел обсуждать там только свою формулу остановки войны, а с ней далеко не все согласны.

Западные СМИ пишут, что участие в саммите может принять Китай. По данным Wall Street Journal, туда может поехать спецпредставитель КНР по украинскому вопросу Ли Хуэй. Пекин этого официально пока не подтверждал.

Впрочем, сама же газета пишет, что Китай пока не давал повода думать об изменении своей позиции по Украине и партнерским отношениям с РФ.

С одной стороны, у Китая появляется все больше стимулов подталкивать Украину и Россию к переговорам,

Издание считает, что один из факторов - мятеж ЧВК "Вагнер", который "поднял новые вопросы о власти Путина и возможности будущего России без автократа, которого лидер Китая Си Цзиньпин назвал своим лучшим другом".

Также Пекин заинтересован в возобновлении зерновой сделки, которую разорвала Россия - поскольку Китай был крупнейшим покупателем украинского зерна.

Кроме того, WSJ полагает, что затянувшаяся война отрицательно сказывается на экономике Китая и его глобальным целях в Европе.

С другой стороны, издание констатирует, что ни одного практического шага навстречу Киеву Пекин до сих пор не сделал и продолжает вести риторику с осуждением Запада, а не России. Кроме того, по оценке WSJ, определенное "утешение" Си Цизньпину дают скромные успехи украинского контрнаступления.

"Си кажется непоколебимым в своей поддержке России - например, в июле он встретился с главой верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, а несколько дней спустя пренебрежительно отозвался о посланнике президента Байдена по климату Джоне Керри", - пишет газета.

Кроме того, издание напоминает, что китайский экспорт в Россию вырос - в том числе, по товарам двойного назначения, которые Москва использует для войны в Украине.

Исходя из этого анализа, можно сделать вывод, что после поездки в Саудовскую Аравию, если она состоится, Китай вряд ли развернется в сторону Киева.

Более того - присутствие Пекина в Джидде может сыграть как раз против консолидации вокруг формулы Зеленского. Из всех крупных стран "глобального Юга", именно КНР активнее других поддерживает Москву и громче всех обвиняет Запад в "агрессивной политике".

То есть, не исключено, что КНР как раз усилит "пророссийский" вектор (то есть, призывы к компромиссам с РФ) среди незападных стран, которые соберутся в Саудовской Аравии, продвигая идею скорейшего окончания войны через прекращение огня по линии фронта. Возможно для этого Пекин и хочет отправить своего представителя на саммит.