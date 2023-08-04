На саммите в Джидде распределят ответственность между странами по отдельным пунктам украинской "формулы мира".

Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода".

"Если Китай говорит о ядерной безопасности, Китай абсолютно, например, может быть со-лидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть со-лидером, соорганизатором в пункте №8", – заявил он.

Саммит в Саудовской Аравии состоится 5-6 августа. В нем примут участие представители более 40 государств.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "исторической победой" согласие Китая на участие в саммите. Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

По данным Politico, Саудовская Аравия хочет выступить в роли миротворца на саммите по Украине. Издание пишет, что пока неясно, будет ли сам наследный принц Мухаммед бен Салман присутствовать на встрече. Но ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию о ее результатах.

Между тем в США не ждут результатов от саммита в Саудовской Аравии.