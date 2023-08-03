Индия подтвердила свое участие в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии.

Об этом заявил на брифинге представитель МИД страны Ариндам Багчи.

"Да, Индия была приглашена для участия во встрече, организованной Саудовской Аравией по Украине в Джидде. Я думаю, что 5-6 числа этого месяца Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией о том, что диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Багчи.

Он добавил, что пока не может ответить на вопрос об уровне участия страны в этом саммите.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

Между тем сегодня стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на ближайший саммит БРИКС в ЮАР, потому что там не будет президента РФ Владимира Путина.