Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на ближайший саммит БРИКС в ЮАР, потому что там не будет президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на собственные источники.

В то же время правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьера Моди на саммите.

Известно, что Индия, в отличие от ЮАР, не признает юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее в МИД Индии выразили надежду, что Путин лично приедет в Нью-Дели на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в декабре.

Напомним, недавно правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.

О том, что Путин не приедет в ЮАР на саммит БРИКС, стало известно в середине июля. Сообщалось, что Россию на саммите БРИКС будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы писали, что ЮАР и РФ договорились, что Путин не поедет на саммит, чтобы властям ЮАР не пришлось его арестовывать по запросу МУС и с целью избежать угрозы войны с Россией.