Премьер Индии не приедет на саммит БРИКС в ЮАР, потому что там не будет Путина - СМИ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не поедет на ближайший саммит БРИКС в ЮАР, потому что там не будет президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на собственные источники.
В то же время правительство Индии рассматривает идею виртуального присутствия премьера Моди на саммите.
Известно, что Индия, в отличие от ЮАР, не признает юрисдикции Международного уголовного суда (МУС).
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Ранее в МИД Индии выразили надежду, что Путин лично приедет в Нью-Дели на саммит "Большой двадцатки" (G20), который состоится в декабре.
Напомним, недавно правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.
О том, что Путин не приедет в ЮАР на саммит БРИКС, стало известно в середине июля. Сообщалось, что Россию на саммите БРИКС будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.
Мы писали, что ЮАР и РФ договорились, что Путин не поедет на саммит, чтобы властям ЮАР не пришлось его арестовывать по запросу МУС и с целью избежать угрозы войны с Россией.