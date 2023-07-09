Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что саммит БРИКС будет очным.

Об этом он заявил в Twitter.

"У нас будет очный саммит БРИКС... Он не будет виртуальным", - сказал Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что это будет первый очный саммит БРИКС за три последних года.

15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Несколько государств выразили намерение вступить в блок. К ним относятся, в частности, Аргентина, Иран, Индонезия, Эфиопия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Некоторые из них уже подали заявку в экономическое содружество.

Так, в конце июня это сделала Эфиопия.

В середине июня свою заявку подал Египет. Решение египетских властей связано с тем, что объединение сейчас занимается переводом торговли на альтернативные валюты - речь идет о национальных или совместной валюте, которую только планируется создать.

Ранее мы писали, что власти ЮАР ожидают визита президента РФ Владимира Путина в Республику на саммит БРИКС. В ЮАР думали над тем, как организовать участие на этом саммите Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу МУС.