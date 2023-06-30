Власти Эфиопии подали заявку на вступление в БРИКС - экономическое содружество развивающихся государств, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Об этом сообщает издание The Reporter со ссылкой на МИД африканской страны.

Представитель внешнеполитического ведомства Мелес Алем заявил, что в Эфиопии надеются на поддержку стремления страны со стороны членов объединения.

"Мы надеемся на позитивный отклик. Поскольку мы страна, которая была одним из основателей таких глобальных институтов, как Африканский союз, и ООН и стремится гарантировать соблюдение наших национальных интересов, нам важно присоединяться к таким блокам, как БРИКС", — подчеркнул Алем.

На долю пяти государств - членов БРИКС приходится свыше 40% мирового населения и около четверти мирового ВВП. Кандидатом на вступление в содружество является Бангладеш.

Также заявки на присоединение к БРИКС подали Египет, Саудовская Аравия, Иран, Алжир, Индонезия. В прошлом месяце официальные лица из ЮАР заявляли, что еще более 19 стран выражают заинтересованность в членстве в БРИКС.

Между тем президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к росту БРИКС, взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.