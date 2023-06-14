Власти Египта подали заявку на вступление в группу БРИКС - межгосударственное объединение, союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

Об этом заявил российскому ТАСС посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

По его словам, решение египетских властей связано с тем, что объединение сейчас занимается переводом торговли на альтернативные валюты. Речь идет о национальных или совместной валюте, которую только планируется создать.

"Египет это очень интересует", - сообщил Борисенко.

Он добавил, что Египет в целом проявляет большое желание развивать торговлю и другие виды экономических отношений с Россией.

"Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях", - сказал российский посол.

Содружество государств БРИКС было создано в 2006 году. Кандидатами на вступление в геополитическое сообщество, помимо Египта, являются Иран, Аргентина и Алжир. А недавно президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд заявила, что Саудовская Аравия и Турция планируют вступить в организацию.

Вчера стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон хочет приехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, который пройдет в августе.