Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет приехать на саммит союза Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР (БРИКС) в Южно-Африканскую Республику.

Об этом сообщает издание L’Opinion со ссылкой на источники.

По их данным, французский президент уже направил свою просьбу президенту ЮАР Сирилу Рамафосу.

"По имеющейся у нас информации, глава французского государства попросил своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, принимающего следующую осеннюю встречу, приехать [на саммит]", - сказано в материале издания.

По информации L’Opinion, лидеры двух стран обсудили тему возможного визита Макрона в ходе телефонного разговора 3 июня и якобы Рамафоса удивила просьба французского коллеги. На нее он пока не ответил.

15-й саммит блока пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Напомним, сейчас ЮАР думает, как организовать участие на этом саммите Владимира Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу Международного уголовного суда в Гааге (МУС).

Ранее озвучивались варианты с видеоконференцией, дипломатическим иммунитетом или изменением законодательства. А недавно в СМИ всплыла информация, что саммит вообще могут перенести в Китай.