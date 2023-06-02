Сегодня в Кейптаун (ЮАР) на саммит БРИКС приехали представителя ряда стран, чтобы обсудить расширение сотрудничества в рамках этого объединения, которое они считают противовесом Западу.

Об этом пишет Reuters.

Своих представителей на саммит направили Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова, Габон и Казахстан. А Египет, Аргентина, Бангладеш, Гвинея-Бисау и Индонезия участвовали в мероприятии виртуально.

Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор назвала БРИКС защитником развивающегося мира, от которого, по ее словам, отказались развитые государства и глобальные институты во время пандемии COVID-19.

"Мир пошатнулся в сотрудничестве. Развитые страны так и не выполнили свои обязательства перед развивающимся миром и пытаются переложить всю ответственность на глобальный Юг", - сказал Пандор.

А министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра назвал БРИКС "историей успеха".

"Группа также является брендом и активом, поэтому мы должны заботиться о нем", - добавил он.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что сегодняшние переговоры включали обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур того, как будет выглядеть расширенный блок БРИКС.

Накануне Bloomberg сообщал, что страны БРИКС, в состав которых входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обсуждают создание единой валюты, чтобы обезопасить себя от возможных западных санкций.

Напомним, Саудовская Аравия собралась присоединиться к БРИКС, также Алжир подал заявку на вступление в БРИКС.