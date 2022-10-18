Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к БРИКС, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он заявил, что вопрос присоединение к альянсу Саудовской Аравии будет обсуждаться на саммите, который состоится в Южной Африке в следующем году.

Об этом сообщает The Citizen.

"И уже ряд стран или наций обращались к другим странам-членам, и мы дали им тот же ответ, что это будет обсуждаться самими партнерами по БРИКС, пятью странами, и после этого будет принято решение", - сказал он.

Напомним, БРИКС - это объединение крупнейших незападных стран мира, которая включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку.

Помимо Саудовской Аравии в Брикс планируют вступить Турция, Аргентина, Иран и Индонезия с Египтом.

Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС в июне.