Власти ЮАР ожидают, что визит президента РФ Владимира Путина в Республику на саммит БРИКС в августе все же состоится.

Об этом сообщает местный телеканал SABC.

"Мы ожидаем прибытия Путина, и правительство занимается этим важным вопросом", - заявил генеральный секретарь правящей партии "Африканский национальный конгресс" Фикиле Мбалула.

Напомним, что 15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года.

Власти ЮАР думали над тем, как организовать участие на этом саммите Владимира Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу МУС. Звучали варианты с видеоконференцией, дипломатическим иммунитетом, изменением законодательства страны или вообще переносом мероприятия в Китай.

По данным Bloomberg, страны БРИКС хотят обезопасить себя от санкций Запада с помощью единой валюты. Своих представителей на саммит направили Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Куба, Демократическая Республика Конго, Коморские Острова, Габон и Казахстан. А Египет, Аргентина, Бангладеш, Гвинея-Бисау и Индонезия участвовали в мероприятии виртуально.

Также президент Финляндии призвал серьезно отнестись к росту БРИКС и негативному отношению многих стран к Западу.