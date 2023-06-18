Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись ко взаимоотношениям России с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу.

Его слова приводит сайт Ilta-Sanomat.

"Независимо от того, связано ли это (негативное отношение) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьезно", - сказал политик.

По его убеждению, "многие развивающиеся страны с подозрением относятся к Западу".

В частности, Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, как он выразился, "становится все более привлекательной" и рассматривается как "своего рода противодействие Западу".

"Насколько нам известно, 19 стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира", - заявил глава финского государства.

Напомним, на днях Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

А сегодня президент Сербии Александар Вучич предрек, что перед будущим поколением сербов может встать вопрос выбора между Евросоюзом и БРИКС.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков недавно сообщил, что количество стран, желающих присоединиться к международному объединению БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20.