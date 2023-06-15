Количество стран, желающих присоединиться к международному объединению БРИКС, продолжает расти и уже достигло почти 20.

Об этом российским СМИ заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, такое количество государств, желающих войти в состав блока — "отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников".

На сегодняшний день продолжается обсуждение критериев вхождения в БРИКС. При этом ЮАР приняли в объединение без каких-либо предварительных условий.

"Думаю, что сильные кандидаты, которых немало, могут обращаться и к этому опыту тоже, прогнозируя для себя, что может и не может происходить", — сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, вчера Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По словам российских дипломатов, египетские власти заинтересованы в одной из главных инициатив БРИКС — переводе расчётов на альтернативные валюты, которые, впрочем, в объединении пока ещё не определены.

Ранее президент Бразилии призвал участников БРИКС отказаться от доллара в торговле.

Как мы сообщали, страны БРИКС и их партнёры хотят расширить сотрудничество в рамках блока и стать противовесом США и ЕС.