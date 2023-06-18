Перед будущим поколением сербов может встать вопрос выбора между Евросоюзом и БРИКС.

Об этом заявил в воскресенье, 18 июня, президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране. Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть меньше четырех лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас видеть в качестве члена сообщества", - сказал Вучич, отвечая на вопрос журналиста о рассмотрении БРИКС как аналога Евросоюза.

"Это будет вопрос для нового сербского поколения через какие-то 10 или 20 лет", - добавил президент Сербии.

По его словам, является "очевидным, что большое количество стран желают выйти из-под доминирования Запада".

Кроме того, Вучич заявил, что не видит смысла продолжать диалог с Косово.

Сербский президент пояснил, что страна столкнулась "с самой сложной ситуацией за последние 24 года", что страны Запада позволяют оскорблять сербов, а премьер Косово Альбин Курти "хочет войны любой ценой и имеет поддержку некоторых стран Запада, чтобы создавать незаконную ситуацию и преследовать жителей сербской общины".

По словам Вучича, дальнейший диалог "не имеет смысла".

"Когда они научатся говорить, а не будут морочить нам голову и устраивать каждый день новую провокацию и какую-то новую проблему на месте, когда они это поймут, тогда мы будем говорить", – подытожил он.

Ранее мы писали, что Европейский Союз призвал Сербию и Косово к немедленной деэскалации.

Брюссель требует от Косово провести новые выборы в районах, где проживают в основном сербы, и готовится ввести санкции из-за игнорирования правительством европейских призывов

А недавно президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград согласен на то, чтобы его оружие попадало в Украину через посредников. Вучич согласен закрыть глаза на поставки сербского вооружения Киеву через посредников в расчете на поддержку с вопросом в Косово.

При этом после саммита в Молдове Вучич сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не переубедил его присоединиться к санкциям против РФ.