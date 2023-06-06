Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград согласен на то, чтобы его оружие попадало в Украину через посредников. Вучич согласен закрыть глаза на поставки сербского вооружения Киеву через посредников в расчете на поддержку с вопросом в Косово.

Об этом президент заявил в интервью Financial Times.

Ранее Сербия неизменно отказывалась поддерживать западные санкции против России, однако похоже, что Белград сменил тактику: Вучич сообщил, что ему известно о попадании боеприпасов из его страны в Украину. И он не планирует останавливать этот процесс.

"Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти. Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продавать?" – задал риторические вопросы Вучич.

На вопрос журналистов о том, пойдет ли Сербия на уступки по вопросу поставок оружия в Украину, поскольку рассчитывает на симпатии со стороны Запада по вопросу в Косово, Вучич отметил, что его страна намерена действовать "нейтральным образом". Однако при этом подчеркнул, что понимает, что часть оружия из Сербии может оказаться в Украине.

"Мы присоединились ко всем резолюциям ООН (осуждающим вторжение РФ в Украину - Ред.). Мы присоединяемся к запретам на реэкспорт, например, на технологии двойного назначения в дронах. Мы не будем хабом для реэкспорта чего-то в Россию", – заверил сербский президент.

Также он добавил, что он уже год не выходит на связь с главой Кремля, но иногда принимает некоторых высокопоставленных гостей из России, хотя такого раньше никогда не случалось.

По мнению журналистов издания, смена ориентиров Сербии может быть связана с поддержкой ЕС, США и НАТО стороны Белграда в недавней вспышке этнической напряженности в Косово, что подтвердили три западных дипломата.

Как писала "Страна", в связи с эскалацией в Косово Вучич недавно обратился к нации и заявил, что Сербию пытаются столкнуть лбами с НАТО.

В апреле сообщалось, что в документах, утекших из Пентагона, говорится, что Сербия обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его для Украины. Власти страны это отрицали.