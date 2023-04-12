В документах "утечки Пентагона" говорится, что Сербия обязалась отправить летальный груз или уже предоставила его для Украины. Власти страны это отрицают.

Как сообщает Reuters со ссылкой на слитые документы, Белград отказался обучать украинских солдат, но согласился поставить оружие Киеву или уже отправил его, отмечает агентство.

В Сербии уже отреагировали на такую информацию. Министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни Украине, ни России, ни странам, участвующим в конфликте. Об этом он сказал сербскому изданию Telegraf.

Вучевич также отметил, что Сербия продаёт оружие только третьим странам, которые далеки от войны России против Украины.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала Украине оружие, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", - заявил министр.

Сербия - единственная страна в Европе, отказавшаяся вводить санкции против РФ после вторжения в Украину.

Как писала "Страна", в конце марта Сербия отправила четыре грузовика помощи Украине с комплектующими для поврежденной энергоструктуры.

Президент Сербии Александр Вучич также говорил, что Сербия не продала ни одной единицы оружия или боеприпасов ни России, ни Украине.