Бывший генерал СБУ Андрей Наумов появился в суде в Сербии, где слушают дело о вероятном отмывании им денег.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На заседании его отец заявил, что найденные деньги были "семейными", сам Наумов ранее отрицал вину.

Его арестовали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию с 608 000 евро и 125 000 долларов в автомобиле. Суд сегодня, 6 апреля, решение не принял, дело продолжат рассматривать в мае.

Помимо этих обвинений, суд рассматривает дело об экстрадиции Андрея Наумова в Украину.

Ранее мы писали, что в октябре прошлого года сотрудники ГБР сообщили о еще одном подозрении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову. Его подозревают в завладении 3,2 млн гривен путем мошенничества.

Следствие установило, что в 2019 году он возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ. Вместо того, чтобы уволиться, он сообщил в бухгалтерию, что его якобы призвали на военную службу в СБУ.

Он получал одновременно две зарплаты - на государственном предприятии (примерно 160 тыс. гривен в месяц), и в СБУ, а нанесенный государству ущерб составил 3,2 млн гривен.

Также "Страна" рассказывала, что правоохранители расследуют против Андрея Наумова дело по статье "государственная измена".