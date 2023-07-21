Правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест российского президента Владимира Путина в случае, если тот прибудет в страну.

Об этом сообщает служба BBC News.

По словам издания, главная оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" заявляет, что это уступка её требованию: партия ранее обращалась в суд с ходатайством обязать правительство исполнить ордер на арест Путина, выданный в марте Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

ЮАР формально обязана соблюдать требования МУС, а Путин был приглашен на саммит стран БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге, но руководство страны не скрывало, что не имеет никакого желания арестовывать российского президента.

Однако никакого законного способа не исполнять ордер правительства ЮАР не нашло. В последние дни южноафриканские лидеры прямо говорили, что они просто попросили Путина не приезжать, и позавчера тот и в самом деле решил не ехать.

Напомним, в хоже обсуждения требований Международного уголовного Суда президент ЮАР заявил, что арест Путина будет означать войну с Россией.

Вслед за этим стало известно, что Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР — на саммите БРИКС РФ будет представлять глава мида Сергей Лавров.