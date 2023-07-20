Индия надеется, что президент РФ Владимир Путин лично приедет в Нью-Дели на саммит G20, который состоится в сентябре.

Об этом заявили в пресс-службе МИД страны.

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос об участии российского лидера в грядущем саммите, указал, что приглашения были разосланы всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям.

Официальный представитель МИД Индии подчеркнул, что это физический саммит, и руководство страны надеется, что все приглашенные смогут лично в нем поучаствовать.

Багчи заключил, что Индия с нетерпением ждет возможности поприветствовать лидеров на саммите "Большой двадцатки" в Нью-Дели.

Накануне было объявлено, что Путин не поедет в ЮАР на саммит БРИКС в августе, так как власти могли его арестовывать по ордеру МУС. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что участие Путина по видеоконференцсвязи будет "полноценным", предполагается его выступление и обмен мнениями с коллегами.

Отметим, что Индия, в отличие от ЮАР, не признает юрисдикции МУС.

Ранее "Страна" писала, когда Международный уголовный суд в Гааге может судить Путина.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Путина именно по делу о депортации детей в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В МИД РФ заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России, а спикер Госдумы предложил запретить деятельность МУС на территории России, ссылаясь на опыт США.