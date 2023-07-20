Президент РФ Владимир Путин примет полноценное участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, предполагается его выступление и обмен мнениями с коллегами. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями", - сказал Песков.

Накануне Песков сообщил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР по видеоконференцсвязи. На самой встрече лично будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил представитель Кремля.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест Путина будет означать войну с Россией, что противоречило бы южноафриканской конституции.

Как писала "Страна", в июне президент ЮАР Сирил Рамафоса был с визитами в Украине и РФ. Он озвучил Путину мирный план по Украине и призвал к деэскалации.

Тем временем война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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