В ЮАР на саммит БРИКС вместо Путина поедет Лавров
Россию на саммите БРИКС будет представлять глава мир России Сергей Лавров. Об этом заявил офис президента ЮАР.
"По обоюдному согласию, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
В надлежащее время будет опубликовано всеобъемлющее заявление по основным вопросам, которые будут затронуты на саммите, и другим связанным с ними вопросам внешней политики", - сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Он также уверен, что саммит будет успешным, и призывает нацию оказать необходимое гостеприимство многочисленным делегатам, которые прибудут из разных уголков континента и мира.
Остальные государства будут представлены их лидерами.
ЮАР принимает саммит БРИКС 22-24 августа.
Напомним, ЮАР и РФ договорились, что Путин не поедет на саммит, чтобы властям ЮАР не пришлось его арестовывать по запросу МУС и с целью избежать угрозы войны с Россией.
Ранее в ЮАР объявляли, что президент Путин приедет на предстоящий саммит БРИКС. Однако в Кремле на это ответили, что визит в ЮАР еще не согласован.