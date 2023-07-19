Россию на саммите БРИКС будет представлять глава мир России Сергей Лавров. Об этом заявил офис президента ЮАР.

"По обоюдному согласию, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена ​​министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В надлежащее время будет опубликовано всеобъемлющее заявление по основным вопросам, которые будут затронуты на саммите, и другим связанным с ними вопросам внешней политики", - сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Он также уверен, что саммит будет успешным, и призывает нацию оказать необходимое гостеприимство многочисленным делегатам, которые прибудут из разных уголков континента и мира.

Остальные государства будут представлены их лидерами.

ЮАР принимает саммит БРИКС 22-24 августа.

Напомним, ЮАР и РФ договорились, что Путин не поедет на саммит, чтобы властям ЮАР не пришлось его арестовывать по запросу МУС и с целью избежать угрозы войны с Россией.

Ранее в ЮАР объявляли, что президент Путин приедет на предстоящий саммит БРИКС. Однако в Кремле на это ответили, что визит в ЮАР еще не согласован.