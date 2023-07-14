В ЮАР заявили, что президент РФ Владимир Путин приедет на предстоящий саммит БРИКС.

Об этом сообщил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

"Ходили слухи, что саммит будет проходить онлайн, - нет. Все будет лицом к лицу, глаза в глаза. Будут несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран - членов БРИКС будут участвовать в форуме", - заявил Рамафоса, слова которого приводит местная радиостанция Eyewitness News.

В состав БРИКС входит пять государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР. 15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа 2023 года в Йоханнесбурге.

Ранее обсуждался вопрос о том, поедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит в связи с тем, что Гаагский суд выдал ордер на его арест, а ЮАР признает юрисдикцию этого суда.

Власти ЮАР думали над тем, как организовать участие на этом саммите Владимира Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу МУС. Звучали варианты с видеоконференцией, дипломатическим иммунитетом, изменением законодательства страны или вообще переносом мероприятия в Китай.

Сообщалось, что в ЮАР изучали возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.