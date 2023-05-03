Власти ЮАР хотят предоставить главам стран иммунитет от ордера МУС на арест
Власти ЮАР изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.
Об этом заявил министр юстиции страны Рональд Ламола, приводит его слова BusinessDay.
Такой вариант рассматривается в контексте скорого саммита БРИКС, на который должен был бы приехать президент РФ Владимир Путин. ЮАР является подписантом Римского статута и должна будет его арестовать, чего делать власти Республики не хотят.
"Опыт таких стран как Великобритания и Нидерланды показывает, что при включении Римского статута в национальное законодательство власти уточняют действие на национальной территории положения статьи 98 Римского статута, которая требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах. В результате действующим главам государств предоставляется иммунитет от ордеров МУС", - заявил Рональд Ламола.
Ранее СМИ сообщали, что власти ЮАР попросили Путина принять участие в саммите по видеосвязи, чтобы его не пришлось арестовывать.
Как мы писали, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда, которой является и ЮАР. По данным СМИ, по поводу ареста Путина в ЮАР идут консультации. Также там намерены провести консультации по этому поводу с Москвой.