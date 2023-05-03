Власти ЮАР изучают возможность предоставления главам зарубежных стран иммунитета от ордера МУС на арест.

Об этом заявил министр юстиции страны Рональд Ламола, приводит его слова BusinessDay.

Такой вариант рассматривается в контексте скорого саммита БРИКС, на который должен был бы приехать президент РФ Владимир Путин. ЮАР является подписантом Римского статута и должна будет его арестовать, чего делать власти Республики не хотят.

"Опыт таких стран как Великобритания и Нидерланды показывает, что при включении Римского статута в национальное законодательство власти уточняют действие на национальной территории положения статьи 98 Римского статута, которая требует отказа от иммунитета для лиц, обвиненных МУС в третьих странах. В результате действующим главам государств предоставляется иммунитет от ордеров МУС", - заявил Рональд Ламола.

Ранее СМИ сообщали, что власти ЮАР попросили Путина принять участие в саммите по видеосвязи, чтобы его не пришлось арестовывать.

Как мы писали, в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.

Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда, которой является и ЮАР. По данным СМИ, по поводу ареста Путина в ЮАР идут консультации. Также там намерены провести консультации по этому поводу с Москвой.