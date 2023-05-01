Власти ЮАР попросили президента РФ Владимира Путина воздержаться от визита на саммит БРИКС из-за ордера МУС. Однако Путину предложено принять участие в саммите по видеосвязи.

Об этом пишет Sunday Times со ссылкой на источники.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - заявил неназванный чиновник изданию.

По информации издания, на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который изучит варианты действий в связи с ордером МУС. В частности, СМИ писали, что ЮАР рассматривает выход из МУС в качестве варианта действий.

Саммит пройдет этим летом в Йоханнесбурге. Путин приглашен на саммит.

Как писала "Страна", в марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины. Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член Международного уголовного суда, которой является и ЮАР. По данным СМИ, по поводу ареста Путина в ЮАР идут консультации. Также там намерены провести консультации по этому поводу с Москвой.

Ранее Венгрия и Казахстан заявили, что не будут арестовывать Путина в случае визита, а Германия и Австрия заявили, что будут.

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали ранее.