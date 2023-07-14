Визит президента России Владимира Путина в ЮАР еще не согласован, как об этом накануне объявил президент республики Сирил Рамафоса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен, продолжаются обсуждения".

"После того, как будет принято окончательное решение, мы об этом сообщим", - добавил он.

А вице-президент ЮАР Пол Машатиле заявил, что Москва отклонила просьбу Рамафосы, чтобы российскую делегацию возглавил Сергей Лавров, а не Путин.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал", - сказал Машатиле.

Ранее президент ЮАР сообщил, что саммит БРИКС пройдет в формате очной встречи. Напомним, что власти ЮАР ожидают визит Путина на 15-й саммит БРИКС, который пройдет с 22 по 24 августа 2023 года.

Власти ЮАР думали над тем, как организовать участие на этом саммите Владимира Путина так, чтобы не пришлось его арестовывать по запросу МУС. Рассматривались варианты с видеоконференцией, дипломатическим иммунитетом, изменением законодательства страны или вообще переносом мероприятия в Китай.

По данным Bloomberg, страны БРИКС хотят обезопасить себя от санкций Запада с помощью единой валюты.

Между тем президент Финляндии призвал серьезно отнестись к росту БРИКС и негативному отношению многих стран к Западу.