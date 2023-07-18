Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил об угрозе войны с Россией в случае ареста Владимира Путина на территории его страны по ордеру Международного уголовного суда.

Заявление содержится в документах, направленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг, его цитирует местный новостной портал News 24.

Рамафоса отметил под присягой, что арест действующего президента РФ во время визита в ЮАР на саммит БРИКС может быть воспринят как объявление войны России.

"Было бы несовместимо с нашей Конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики", – заявил Рамафоса.

Он также добавил, что "на данный момент нет никаких юридических оснований для ареста и выдачи президента Путина".

"Кабинет министров определил, что саммит БРИКС будет проведен таким образом, чтобы ЮАР придерживалась своих международных и юридических обязательств", – говорится в заявлении Рамафосы.

Напомним, в следующем месяце ЮАР принимает саммит БРИКС, в котором, как ожидается, примет участие Путин. В соответствии с ордером МУС на его арест, выданный в середине марта, ЮАР формально обязана взять его под стражу.

Рамафоса назвал "фундаментальной ошибкой" прокуроров предположение, что ЮАР должна объявить, что арестует Путина в соответствии с ордером в случае его появления на ее территории.

"Правительство знает свои обязательства. Оно не видит необходимости объявлять об этом публично. ЮАР обязана конфиденциально рассматривать то, как она собирается обработать ордер", – сказал он.

На днях в ЮАР объявили, что президент Путин приедет на предстоящий саммит БРИКС. Однако в Кремле на это ответили, что визит в ЮАР еще не согласован.