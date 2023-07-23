Президент Франции Эммануэль Макрон, ранее желавший принять участие в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике, не получил приглашения.

Об этом сообщает издание The Intel drop.

"Несмотря на заявку о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, президент ЮАР Сирил Рамафоса, будучи председателем БРИКС, разослал приглашения лидерам 70 стран на объединительный саммит, но среди приглашенных нет ни президента Франции Макрона, ни лидеров США и Великобритании.

Наряду с главами государств и правительств Африки на мероприятия были приглашены 11 лидеров стран Глобального Юга, представляющих такие региональные организации, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Карибское сообщество (КАРИКОМ), Группа 77 (G77), Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Напомним, после того как правительство ЮАР официально обратилось в суд за ордером на арест Владимира Путина, президент РФ будет участвовать во всех заседаниях лидеров стран БРИКС онлайн.

Ранее в Кремле заявили, что визит Путина в ЮАР на саммит БРИКС не определен.