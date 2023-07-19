В среду, 19 июля, в центральном районе Йоханнесбурга произошел взрыв. В результате проезжая часть провалилась, повреждено несколько автомобилей.

Об этом сообщает местная радиостанция SABC.

Служба экстренной помощи подтвердила взрыв на улице Бри в Симмонсе в центральном деловом районе Йоханнесбурга, который повлек за собой частичный обвал дороги.

Жителей призывают держаться как можно дальше и избегать дорог вблизи или на улицах Симмондс и Элоф в центре города.

Находящийся на месте происшествия премьер-министр Гаутенга Паньяза Лесуфи заявил, что повреждения в результате взрыва значительны. На данный момент о летальных случаях не сообщается. Однако он добавил, что были спасены девять человек, которые находятся в больнице.

По данным экстренных служб, взорвалась секция газопровода, проходившая под автомагистралью в деловом квартале мегаполиса.

Напомним, в этом городе в августе должен пройти саммит БРИКС. ЮАР принимает саммит БРИКС 22-24 августа. Как сало известно сегодня, Россию на саммите БРИКС будет представлять глава мир России Сергей Лавров.

Накануне ЮАР и РФ договорились, что Путин не поедет на саммит, чтобы властям ЮАР не пришлось его арестовывать по запросу МУС и с целью избежать угрозы войны с Россией.