В Николаеве пьяный мужчина во время ссоры с женщиной взорвал гранату.

Видео об этом появилось в одном из местных телеграм-каналов.

Съёмка велась через окно жилого дома, видимо местного жителя привлёк шум ссоры и он начал снимать происходящее через стекло.

На видеоролике звуковая дорожка отсутствует. Можно заметить, что у дальнего края дома стоят два человека, один из которых женжина. Она что-то говорит стоящему напротив неё худому мужчине, а потом делает в его сторону шаг. В это время этот человек, совершает несколько крутящих замахов и бросает некрупный предмет под соседнее окно с тем, откуда оператор вёл съёмку, после чего происходит взрыв, сопровождающийся дымом.

Судя по всему, во время ссоры с женщиной пьяный мужчина некоторое время играл с гранатой, а потом бросил её для оказания устрашения.

В местной полиции сообщили, что обошлось без жертв, повреждено только окно одного из жилых домов.

Мужчину уже задержали. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по статье "хулиганство".

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