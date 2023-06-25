В воскресенье, 25 июня, на севере Москвы произошел взрыв в автомобиле, в результате чего машина перевернулась на крышу.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы и правоохранительные органы.

ЧП случилось на Фестивальной улице у жилого дома. По данным экстренных служб, причиной взрыва стало повреждение газобаллонного оборудования в багажнике автомобиля Volkswagen.

"Выявлено, что произошел взрыв в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало", - говорится в сообщении спасателей.

В некоторых СМИ появилась информация о пострадавшем, однако ее официальных подтверждений пока нет.

Ранее мы писали, что недавно в Симферополе взорвался автомобиль с назначенным РФ "помощником вице-премьера Запорожской области" Владимиром Епифановым. По данным российских пабликов, Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги из-за взрыва газового баллона, установленного в Toyota Land Cruiser.

А в городе Ейск в Краснодарском крае РФ при попытке досмотра авто подорвал себя водитель "Нивы". Ранены несколько росгвардейцев. Взрыв произошел, когда силовики приблизились к машине.