В Симферополе взорвался автомобиль с назначенным РФ т.н "помощником вице-премьера Запорожской области" Владимиром Епифановым.

Об этом сообщают российские паблики.

По их данным, Епифанов, его секретарь и охранник получили сильные ожоги.

На Евпаторийском шоссе в четыре часа утра взорвался газовый баллон, установленный в Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, этот баллон накануне проверяли на СТО в Симферополе.

Епифанов принимает участие в российских "выборах" на оккупированных территориях как кандидат в депутаты от "Единой России".

Епифанов

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