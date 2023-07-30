В начале августа в Саудовской Аравии пройдет организованный Украиной мирный саммит. Ожидается участие представителя Белого дома США.

Об этом пишет издание Associated Press, ранее о грядущей встрече сообщал Wall Street Journal.

Саммит пройдет в портовом городе Джидда. В саммите примут участие Украина, а также Бразилия, Индия, ЮАР и ряд других стран. Также ожидается участие высокопоставленного представителя администрации президента США Джо Байдена.

Напомним, по данным Wall Street Journal, переговоры состоятся 5 и 6 августа с участием около 30 стран. РФ на собрание не приглашена, также там не ожидают Китая, хотя и не исключают его появления всилу добрых отношений с Саудовской Аравией.

Отметим, что предыдущая попытка провалилась — указанные страны отказались подписать совместное с Украиной заявление.

Вчера в Кремле вновь заговорили о готовности к переговорам с Украиной, при этом обвинив Киев в том, что диалог не начинается по его вине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на переговоры о мире, если речь будет идти о границах по состоянию на 24 февраля 2022 года.