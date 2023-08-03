США не ждут реальных результатов от предстоящих переговоров в Саудовской Аравии по Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

Он объяснил, что предстоящие встречи в Джидде - это не мирные переговоры, а попытка заручиться поддержкой предложений Украины.

Напомним, Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России.

Свое участие уже подтвердили США, Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз.

В свою очередь, президент Мексики заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине. По его словам, "предстоит понять, какие цели ставятся".

Тем временем Индия подтвердила свое участие в саммите по Украине, который пройдет в Саудовской Аравии.

А по данным The Wall Street Journal, в саммите может принять участие и Китай. Ожидается, что туда поедет спецпредставитель КНР по украинскому вопросу Ли Хуэй.