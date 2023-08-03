Китай может принять участие в саммите, посвященном Украине, который проведет Саудовская Аравия. Ожидается, что туда поедет спецпредставитель КНР по украинскому вопросу Ли Хуэй.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в Европе и США.

Ранее издание сообщало, что Китай скорее всего не примет участия в этой встрече. И если КНР изменит свою позицию, то это станет "значительным сдвигом". В частности, участие Китая даст "редкую возможность" для взаимодействия с США, ведь на саммите ожидается присутствие советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

WSJ пишет, что у Китая появляется все больше стимулов подталкивать Украину и Россию к переговорам.

Издание считает, что один из факторов изменения позиции Пекина - мятеж ЧВК "Вагнер", который "поднял новые вопросы о власти Путина и возможности будущего России без автократа, которого лидер Китая Си Цзиньпин назвал своим лучшим другом".

В то же время определенное "утешение" Си Цизньпину дают скромные успехи украинского контрнаступления.

Также Пекин заинтересован в возобновлении зерновой сделки, которую разорвала Россия, поскольку Китай был крупнейшим покупателем украинского зерна.

Кроме того, WSJ полагает, что затянувшаяся война отрицательно сказывается на экономике Китая и его глобальных целях в Европе.

При этом издание констатирует, что ни одного практического шага навстречу Киеву Пекин до сих пор не сделал и продолжает осуждать Запад, а не Россию.

"Си кажется непоколебимым в своей поддержке России. Например, в июле он встретился с главой верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко, а несколько дней спустя пренебрежительно отозвался о посланнике президента Байдена по климату Джоне Керри", - пишет газета.

Кроме того, издание напоминает, что китайский экспорт в Россию вырос - в том числе по товарам двойного назначения, которые Москва использует для войны в Украине.

Напомним, Индия также подтвердила участие в саммите по Украине, который состоится в Саудовской Аравии.