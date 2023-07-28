Китай массово поставляет России беспилотники, запчасти для истребителей и полупроводники - разведка США
Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины.
Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки США.
Там делается вывод, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".
По состоянию на март Китай "поставил в Россию беспилотники и запчасти на сумму более 12 миллионов долларов".
Также Москве продают навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей.
Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно вырос с 2021 года.
"Полупроводники американского производства или под американскими брендами на сотни миллионов долларов поступают в Россию, несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль", - цитирует отчет CNN.
Ранее мы писали о том, что американская разведка заявила, что Китай передает России военные технологии.
Также СМИ писали, что Китай тайно отправляет России снаряжение в объемах достаточных для армии.
Напомним, что в октябре Путин собирается посетить Китай, когда там пройдет форум "Один пояс - один путь".