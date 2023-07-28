Китай поставляет России технологии и оборудование, которые играют все более важную роль в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете Офиса директора национальной разведки США.

Там делается вывод, что Китай "становится все более важной опорой для России в ее военных усилиях".

По состоянию на март Китай "поставил в Россию беспилотники и запчасти на сумму более 12 миллионов долларов".

Также Москве продают навигационное оборудование, технику постановки помех и запчасти для истребителей.

Экспорт полупроводников из Китая в Россию также значительно вырос с 2021 года.

"Полупроводники американского производства или под американскими брендами на сотни миллионов долларов поступают в Россию, несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль", - цитирует отчет CNN.

Ранее мы писали о том, что американская разведка заявила, что Китай передает России военные технологии.

Также СМИ писали, что Китай тайно отправляет России снаряжение в объемах достаточных для армии.

Напомним, что в октябре Путин собирается посетить Китай, когда там пройдет форум "Один пояс - один путь".