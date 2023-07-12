Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о визите Владимира Путина в Китай "в ближайшие месяцы", "чтобы воспользоваться хорошей динамикой связей".

Слова пресс-секретаря приводят российские СМИ.

"Диалог продолжается на самых разных уровнях… И, конечно, в повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся. Сейчас абсолютно благоприятное время для сохранения высокой динамики развития российско-китайских двусторонних отношений", – заявил Песков.

Он также назвал, что обсудят лидеры стран на встрече.

"Темы достаточно объемны. Конечно, в первую очередь это двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, но также важно обменяться мнениями о ситуации в мире, в разных регионах, которые имеют особое значение для каждой из наших стран", – сказал Песков.

Спикер Кремля добавил, что Москва и Пекин имеют схожие взгляды на основы международных отношений. Поэтому есть "хорошие перспективы для дальнейших дискуссий и конструктивного взаимодействия".

Незадолго до заявления Пескова российский сенатор Андрей Денисов говорил, что визит состоится в октябре.

А сейчас с визитом в КНР находится генпрокурор РФ Иван Краснов. На днях в Китае была спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Ранее мы писали, что Китай не против возвращения украинских территорий в границах 1991 года, но предлагает, чтобы Киев и Москва решили этот вопрос на переговорах.

Также мы приводили заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что в ходе визита в Пекин китайские власти заверили его, что не собираются поставлять России оружие для войны в Украине.